Weltfrauentag: Fairtrade-Team der Stadt Weilheim verteilt fair gehandelte Rosen

Alfred Honisch (hinten), Anneliese Back und Claudia Hanke (vorne) verteilten im Weilheimer Bahnhof Fairtrade-Rosen an Frauen als Zeichen der Anerkennung. © Dincel

Weilheim – Eine Rose sagt mehr als tausend Worte und zum Weltfrauentag dient sie als Symbol für Anerkennung und Wertschätzung. Diese Werte sollten auch beim Anbau der beliebten Blumen gelten. Doch die Realität in den Anbauländern von Rosen sieht oft anders aus.

Sie kommen meist aus Ostafrika. Viele Arbeiterinnen auf den Rosenfarmen in Kenia, Äthiopien und Tansania arbeiten unter schlechten Bedingungen, wie fehlende Arbeitsverträge oder mangelnder Arbeitsschutz. Dass es anders geht, darauf macht die Aktion „Flower Power – Sag’s mit fairen Blumen“ von Fairtrade aufmerksam.

Weilheim macht mit und rückt so Frauenrechte ins Blickfeld. Durch den fairen Handel stärken Blumenarbeiterinnen ihre Rechte und können ihre Arbeits- und Lebenssituation verbessern. Bereits ein Drittel der Rosen, die hierzulande verkauft werden, tragen das Fairtrade-Siegel.



Seit 2018 ist Weilheim ausgezeichnete Fairtrade-Stadt und setzt sich auf lokaler Ebene für faire globale Handelsbedingungen ein. Die Fairtrade-Aktion „Flower Power“ ist zugleich Anlass, aktuell etwas Freude zu verbreiten: „Es ist ein kleines Dankeschön für unsere Bürgerinnen und gleichzeitig setzen wir ein Zeichen, dass wir als Fairtrade-Stadt auch in Pandemie- und Krisenzeiten aktiv bleiben“, so die Mitglieder des Fairtrade-Steuerungsteams.



Am Bahnhof wurden daher anlässlich des Weltfrauentags in Weilheim ankommende Frauen mit einer fairen Rose begrüßt und über den fairen Handel mit Blumen informiert. Die Aktion wurde großzügig von einem Weilheimer Blumengeschäft unterstützt. Insgesamt wurden 250 fair gehandelte Rosen aus Tansania in den verschiedensten Farben verteilt. Die Blumen wurden durch die Mitglieder des Fairtrade-Steuerungsteams Anneliese Back und Claudia Hanke sowie durch die Zweite Bürgermeisterin Weilheims, Angelika Flock, und Alfred Honisch, Dritter Bürgermeister Weilheims, an die Frauen übergeben.



Zusätzlich wurden auch einige Flyer, Karten sowie Zeitschriften verteilt und ausgelegt, die genauere Informationen über die Aktion „Flower Power – Sags‘s mit fairen Blumen“ und zum Thema Fairtrade beinhalten.

Von Kreisbote