Faschingsstart in Peißenberg: Frohsinn 2000 feiert Schwarz-Weiß-Ball

Von: Ursula Gallmetzer

Teilen

Die Prinzengarde beeindruckte das Publikum des Schwarz-Weiß-Balls mit mehreren Tänzen. © Gallmetzer

Peißenberg – Es war ein kleines Jubiläum für die Mitglieder des Faschingsvereins Frohsinn 2000. Zum zehnten Mal organisierten sie den Schwarz-Weiß-Ball und hatten hierfür ein vollgepacktes Programm vorbereitet.

Ob lokale Politprominenz, Eltern der Gardekinder oder einfach Menschen, die Lust hatten, gemeinsam zu tanzen: Rund 200 Menschen kamen am Samstag in die Tiefstollenhalle, um es sich gemeinsam gut gehen zu lassen. Neben dem opulenten Menü waren es vor allem die vielen Auftritte der verschiedenen Garden, die beeindruckten. Von den Zwergerln über die Minidancers und Teenies bis hin zu der Prinzengarde präsentierten die vielen Mädchen und jungen Damen sowie ein Hahn in Korb bei den Jugendlichen ihre einstudierten Showtänze. Zu sehen gab es flotte Beinwürfe, anspruchsvolle Choreografien und wagemutige Hebefiguren, die allesamt tosenden Applaus und Zugabe-Rufe zur Folge hatten.

Gut gelaunt war Frohsinn-Chef Thomas Rößle, der in seiner Festrede versprach, dass die Feier mit der Big Band der Knappschaftskapelle mindestens bis 3 Uhr dauern würde. Dass wegen der strengeren Bestimmungen zwei Tische weniger aufgestellt werden durften, störte Rößle nicht: „Jetzt haben wir eine deutlich größere Tanzfläche.“ Die wurde dann auch benötigt, denn nach der Aufforderung zu „Alles Walzer“ waren auf den Sitzplätzen nicht mehr viele Menschen zu finden.

Höhepunkt des Abends war der Auftritt des Prinzenpaars. Bravourös legten „Prinzessin Annika I. vom Schloss der hohen Gipfel“ und „Prinz Michael I. vom Palast der Lüfte“ zunächst einen Walzer aufs Parkett, bevor sie bei ihrem unterhaltsamen Showtanz, wie sie in ihrer Rede selbst angekündigt hatten, der Power vollen Lauf ließen.

Schwarz-Weiß-Ball des Frohsinn 2000 in Peißenberg Fotostrecke ansehen

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.