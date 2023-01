Fasching in Polling: Das ist in diesem Jahr geplant

Teilen

Auch ein fröhliches Faschingstreiben auf dem Kirchplatz ist geplant. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / food-exclusives

Polling – 2023 hat das zehnjährige Warten ein Ende – der sechste Pollinger Faschingszug findet statt. Im Anschluss an den Gaudiwurm ist ein fröhliches Faschingstreiben auf dem Kirchplatz geplant.

Um nicht in Konkurrenz zu Peißenberg zu stehen, findet die Faschingsgaudi in Polling diesmal am Faschingssamstag, 18. Februar, ab circa 13 Uhr statt. Die Aufstellung zum Faschingszug ist ab 12 Uhr (Huglfinger Straße/Weilheimer Straße). Anmeldungen zur Teilnahme mit Angabe von Kontaktdaten (Ansprechpartner), Fußgruppe oder Fahrzeug (Länge) bis Montag, 23. Januar, per E-Mail an gemeindeverwaltung@polling.de. Mehr Informationen gibt es auf der Website der Gemeinde.

Bereits am Samstag, 11. Februar, kommen auch die Kinder beim Kinderfasching der Gemeinde im Dorfgemeinschaftshaus in Oderding auf ihre Kosten. Dieser findet von 14 bis 17 Uhr statt.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote