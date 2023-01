Fehlbodenbrand in Hohenpeißenberg

Von: Astrid Neumann

Teilen

Zwischen Erdgeschoss und erstem Stock brannte es. Die Feuerwehren aus Hohenpeißenberg und Peiting hatten das Feuer glücklicherweise aber schnell unter Kontrolle. © Herold

Hohenpeißenberg – Am Mittwochnachmittag ging der Alarm. Die Feuerwehren aus Hohenpeißenberg und Peiting rückten zu einem Brand in einem Bauernhaus in der Hohenpeißenberger Frauenwaldstraße aus.

Gegen 16.20 Uhr wurden die Wehren alarmiert. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte ein Kaminkehrer kurz vor Feststellung des Brandgeruchs den Kamin ausgebrannt, heißt es dazu von Schongaus Polizeichef Herbert Kieweg. Anschließend entzündete der Wohnungsinhaber im Erdgeschoss seinen Kachelofen. Kurz darauf bemerkte er eine Rauchentwicklung aus dem Fehlboden im ersten Obergeschoss.

Er riss den Boden auf und begann mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Die kurz darauf eintreffenden Feuerwehren löschten endgültig ab. Der Sachschaden wird, laut Kieweg, auf rund 70.000 Euro geschätzt.