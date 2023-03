Feierliche Grundsteinlegung an der Kanalstraße in Weilheim

Von: Bianca Heigl

Bürgermeister Markus Loth, Erdal Bektas von ehret+klein, Werner Kunz von List-Bau und Amir Hamza, Projektleiter des Bauvorhabens (v.l.n.r.), versenkten die Zeitkapsel im Fundament der Tiefgarage. © Heigl

Weilheim – Zu einer feierlichen Grundsteinlegung lud Anfang der Woche der Projektentwickler ehret+klein an die Kanalstraße 5. Gemeinsam mit Vertretern der Stadt Weilheim und Projektpartner wurde damit der offizielle Startschuss für ein neues Wohnbauprojekt gegeben, das auf einer Gesamtfläche von knapp 4.350 Quadratmetern insgesamt 33 Wohneinheiten sowie eine sechsgruppige Kindertagesstätte beherbergen soll.

Erdal Bektas, geschäftsführender Gesellschafter von ehret+klein, begrüßte die Gäste auf dem Fundament der Tiefgarage, in das die Zeitkapsel – gefüllt mit einer Tageszeitung, Münzen und einer Urkunde – eingelassen wurde.

Er ging auf die großen Herausforderungen ein, die ein solches Projekt in Zeiten von Pandemie und Krieg in Europa, aber auch steigenden Bau- und Finanzierungskosten mit sich bringt: „Mit diesem Projekt wollen wir dem immer größer werdenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum und Kinderbetreuungsplätzen gerecht werden.“



Und tatsächlich hat sich ehret+klein dazu verpflichtet, 70 Prozent der geplanten Wohnbebauung als sozialen Wohnanteil zu schaffen, nur 30 Prozent werden freier Wohnungsbau. Auch mit der geplanten Kindertagesstätte, die das komplette Erdgeschoss sowie die Freiflächen belegen wird, kommt man dem Bedarf in Weilheim entgegen.



Als Träger konnten sich in der städtischen Ausschreibung die Johanniter durchsetzen, die hier drei Krippengruppen sowie drei Kindergartengruppen einrichten werden. Damit sind weitere rund 100 Kinderbetreuungsplätze in naher Zukunft verfügbar. „Das Thema Personal beschäftigt uns genauso wie alle anderen, aber wir sind gut aufgestellt“, betonte Tobias Karl, Regionalvorstand der Johanniter, im Gespräch mit dem Kreisboten.



Die Freude über dieses Projekt war auch Bürgermeister Markus Loth deutlich anzusehen: „Für Weilheim als Zuzugsort und Oberzentrum ist es ein Gewinn, dass hier so viele einkommensorientiert geförderte Wohnungen und eine Kindertagesstätte entstehen.“ Zudem bedeute es eine Aufwertung des Quartiers, das kurze Wege zu Nahversorgung, Kinderbetreuung und Naherholung biete.



Den geplanten zeitlichen Ablauf des Projekts stellte Werner Kunz, geschäftsführender Gesellschafter der List-Bau München vor, die das Projekt durchführt. So soll bereits Mitte bis Ende April die Bodenplatte der Tiefgarage fertiggestellt sein. Ende Oktober ist dann die Teilübergabe der Tiefgarage geplant, die ja mit der Bestandstiefgarage bereits mehr als 100 Nutzer hat. Etwa Ende Januar 2024 soll der Rohbau stehen, die Übergabe des fertigen Projekts ist für Mitte Juli 2024 anvisiert. „Mit unseren leistungsstarken Partnern in den einzelnen Gewerken sind wir zuversichtlich, dass das gelingt“, so Kunz.



Schon auf den Tag genau ein Jahr vor der Grundsteinlegung gab es ein spektakuläres Ereignis an dieser Stelle: Ein Spitzahorn, der auf der Ostseite des Grundstücks Kanalstraße 5 stand, wurde behutsam umgesiedelt. Für diese Umpflanzaktion wurde ein Fachunternehmen beauftragt, das den 17 Meter hohen Baum mit Hilfe einer Spezialmaschine aushob und in etwa 300 Metern Entfernung auf städtischem Grund bei der Hochlandhalle wieder einsetzte, was der Baum schadlos überstand.

