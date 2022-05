Feldgeschworener Peter Fürmann aus Marnbach erhält Ehrung

Von: Mihriban Dincel

Für sein wichtiges Ehrenamt geehrt: Feldgeschworener Peter Fürmann und seine Frau Rita (2.v.li.) mit Angelika Flock (links) sowie Andrea Jochner-Weiß. © Dincel

Marnbach – „Die Institution der Feldgeschworenen ist das älteste bekannte und noch erhaltene kommunale Ehrenamt in Bayern“, erklärte Landrätin Andrea Jochner-Weiß bei der kürzlich erfolgten Ehrung des Marnbacher Feldgeschworenen Peter Fürmann.

Im Gebäude des Landratsamts erhielt Fürmann eine Anerkennung für 25 Jahre ehrenamtliche Arbeit. Feldgeschworene wirken bei der Kennzeichnung von Grundstücksgrenzen oder Flurstücken mit. Und auch wenn es heutzutage viele technische Geräte zur Vermessung gibt, sind die Ehrenamtlichen noch aktiv und ihre Arbeit wichtig. Denn wenn es darauf ankommt, Grund und Boden zu vermessen, „ist Genauigkeit gefragt“, so Jochner-Weiß. Zwar werden die Grenzzeichen nach technischer Auswertung abgemarkt, die Grenzsteine setzen aber Feldgeschworene wie Fürmann per Hand. Die Ehrenamtlichen seien „verschwiegene Grenzgänger“, die in der Bevölkerung großes Ansehen genießen und oft mehr wissen als so manche Eigentümer, so die Landrätin.



Auch die Zweite Bürgermeisterin Weilheims, Angelika Flock, war vor Ort und gratulierte Fürmann für seine langjährige, ehrenamtliche Tätigkeit. Feldgeschworene wissen immer genau, wo die Grenzsteine liegen, was Flock als besonders spannend erachtet. Außerdem sprach sie auch die körperliche Belastung dieser Arbeit an, denn Feldgeschworene „gehen sicherlich viele Kilometer“, um die Grenzsteine zu legen. Fürmann stimmt dem zwar zu, „aber es ist einfach schön“, so der Feldgeschworene über sein Wirken.

