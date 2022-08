Fernsehcrew in Paterzell: SWR-Show filmt mit Samuel Koch am Flugplatz

Teilen

Filmten zusammen für das Format „Kurzstrecke“ auf dem Flugplatz in Paterzell (v.li.): Pierre M. Krause, Michael Krönauer (Pilot und Fluglehrer) und Samuel Koch. © Privat

Paterzell – Nicht zum ersten Mal war der Schauspieler, Buchautor und Redner Samuel Koch in Paterzell, um von dort in die Lüfte zu steigen. Doch diesmal hatte er ein Kamerateam im Schlepptau.

Schon im vergangenen Jahr besuchte Koch den Flugplatz des Luftsportvereins Weilheim-Peißenberg in Paterzell (wir berichteten). Vor Kurzem war er nun wieder in Paterzell, um erneut das lautlose Fliegen in einem Segelflugzeug über dem bayerischen Alpenvorland mit dem Piloten und Fluglehrer Michael Krönauer aus Peißenberg zu erleben.

Zugleich wollte er damit auf seinen Verein „Samuel Koch und Freunde e. V.“ aufmerksam machen. Koch hat den Verein gegründet, um Menschen zu unterstützen, die sich für andere einsetzen und dabei selbst an ihre psychischen und physischen Grenzen geraten. Es sollen dabei verschiedene Erlebnisse, wie zum Beispiel auch ein Segelflug, diesen Personen möglich gemacht werden. „Der Luftsportverein Weilheim-Peißenberg freut sich, dass Samuel Koch gerne nach Paterzell kommt, um bei uns mitzufliegen und wir unterstützen das Anliegen seines Vereins auch sehr gerne“, sagt Präsident Martin Pape.



Neben Koch war auch ein anderes bekanntes Gesicht in Paterzell zu Besuch. Der Moderator Pierre M. Krause und sein Team vom Südwestrundfunk (SWR) waren ebenfalls vor Ort, um den Segelflug von Koch für das Format „Kurzstrecke“ festzuhalten und mit dem Schauspieler ein ausführliches Interview zu machen. Ausgestrahlt werden soll die Folge im Herbst oder Winter dieses Jahres im SWR. Auch auf YouTube auf dem „Der Pierre M. Krause Kanal“ wird die Folge zu sehen sein.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote