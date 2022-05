Festakt in Peißenberg: Kreisjugendring feiert 75-jähriges Bestehen

Von: Heinz Seifried

Beim Festakt v. li.: Frank Zellner, Wolfgang Taffertshofer, Susann Enders, Michael Marksteiner, Zweiter stellvertretender Landrat, Hubert Haseitl, Geschäftsführer KJR, Dominikus Zöpf, Vorstand Kreisjugendring, Stefan Osterrieder, Vorstandsmitglied und Johanna Ott, Vorstandsmitglied. © Seifried

Peißenberg/Landkreis – Am 15. Mai 1946 wurde der Kreisjugendring im Landkreis Weilheim gegründet. Am 12. September 1946 folgte dann die Gründung des Kreisjugendausschusses im Landkreis Schongau.

Im Zuge der Gebietsreform kam es 1972 zum Zusammenschluss der beiden Verbände. Gebildet wird der Kreisjugendring von den Jugendorganisationen des Landkreises Weilheim-Schongau. Zu seinen wesentlichen Aufgaben zählen die Unterstützung der Tätigkeit seiner Mitgliedsorganisationen und das Eintreten für die Interessen und Belange aller Kinder und Jugendlichen im Landkreis. „Wir stehen als Servicestelle der Jugendarbeit den Jugendverbänden, Jugendgruppen und Jugendleitungen sowie jungen Menschen gerne mit Rat und Tat zur Seite“, heißt es auf der Website des KJR.

Die Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit war auch der Mittelpunkt der Ansprachen von allen Festrednern. Angefangen mit Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner, der sehr erfreut darüber war, dass die Veranstaltung in der Marktgemeinde stattfand.



Auch der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer erwähnte, dass ohne ehrenamtliche Helfer die Arbeit gar nicht möglich wäre. Der Landkreis würde auch weiterhin das Engagement des KJR tatkräftig unterstützen, da hier auch viele Werte – unter anderem durch internationale Jugendbegegnungen – vermittelt werden. Die Landtagsabgeordnete Susann Enders wies daraufhin, dass das Ehrenamt in der Jugendarbeit auch die Grundlage für spätere ehrenamtliche Tätigkeiten sei.

In der Marktgemeinde gibt es die Aktion „1 000 Bäume für Peißenberg“, welche von der örtlichen CSU und der Jungen Union initiiert wurde. Die Politiker, allen voran der stellvertretende Landrat Taffertshofer, halfen mit, einen Baum auf dem Gelände zu pflanzen, was bei dem schönen Wetter eine schweißtreibende Angelegenheit war.



Einige Mitarbeiter hatten nahezu ein Jahr lang an einem Film gearbeitet und dazu alle Archive durchgearbeitet sowie alte Schmalfilme digitalisiert. Somit wurde eine Dokumentation geschaffen, die nicht nur historische Aspekte zeigte, sondern verschiedene Themenbereiche in den Mittelpunkt stellte.



Das Gelände an der Ammer in Peißenberg, welches dort seit 1991 das Ammerhaus und die Zeltplätze beherbergt, bot an diesem Sonnentag einen würdiger Rahmen für den Festakt. Für die musikalische Untermalung sorgte die Jugendkapelle Ammertal.

