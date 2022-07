Fischerstechen der Weilheimer Wasserwacht mit 21 Teilnehmern

Von: Roland Halmel

Tobias Christl (links), hier beim Sieg im Halbfinale gegen Benedikt Reger, musste sich im Finale dem Dauersieger Ralph Wagner geschlagen geben. © Halmel

Weilheim – Zwei Jahre mussten sie pausieren. Am Sonntag durften sie endlich wieder zur Lanze greifen.

Die Rede ist von den Teilnehmenden des traditionellen Fischerstechens, das die Weilheimer Wasserwacht im Rahmen ihres Seefests am Dietlhofer See austrug. 21 Mutige begaben sich dabei auf das wackelige Brett, das an einem Ruderboot befestigt war, um die eigene Standfestigkeit unter Beweis zu stellen und gleichzeitig zu versuchen, den Kontrahenten mit der Lanze ins Wasser zu befördern. Das erwies sich als gar nicht so einfach.

„Das ist kein Kaffeekränzchen“, kommentierte Reiner Socher von der Wasserwacht, der die Lanzen-Duelle wie immer gut gelaunt moderierte, den Auftritt zweier Teilnehmerinnen, die sich sehr viel Zeit ließen. „Wenn das so weiter geht, müsst ihr auf einem Bein stehen“, ergänzte Socher, was dann prompt zu mehr Aktivität führte. Die Lufttemperatur von etwa 20 Grad lud auch nicht unbedingt zu einer Abkühlung im See ein, der mit 25 Grad jedoch angenehm temperiert war.



Die zahlreichen Zuschauer hatten jedenfalls ihren Spaß an den Zweikämpfen auf dem schwankenden Brett, die manchmal auch recht flott von statten gingen, weil der eine oder andere Teilnehmer noch gar nicht richtig in Position war und schon ins Wasser plumpste.



Eine Ausnahme bildeten die Sieger in den verschiedenen Klassen, die sich als wahre Meister der Standfestigkeit entpuppten. Bei den Herren hatte einmal mehr Seriengewinner Ralph Wagner die Nase vorne. Der Sieger der Jahre 2018 und 2019 entschied das Finale gegen Tobias Christl für sich.



Bei den Damen entschied Jacqueline Franke das Familienduell gegen ihre Mutter Annett Franke für sich. Beim Nachwuchs, der jüngste Teilnehmer war dabei erst sechs Jahre alt, gewann Simon Edelmann in der Jugend und Stefan Feigl bei den Kindern.

