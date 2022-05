Auto übersehen: 13-Jähriger nach Mofaunfall schwer verletzt

Bei Forst kam es zu einem schweren Unfall. © Symbolfoto: PantherMedia / grzegorzz

Forst ‒ Ein 13-jähriger Mofafahrer wurde schwer verletzt, nachdem er ein Auto übersehen hatte.

Ein 13-Jähriger aus Forst befuhr am vergangenen Montagnachmittag mit seinem Mofa die Ortsverbindungsstraße vom Grabhof kommend in Richtung Anger. Das geht aus einem Bericht der Polizei Weilheim hervor. Die Kreisstraße WM 8 wollte er geradeaus überqueren und übersah hierbei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 50-Jährigen aus Forst. Der 13-Jährige wurde in der Folge von dem Pkw frontal erfasst, gegen die Windschutzscheibe geschleudert und hierbei schwer verletzt.

Der 13-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallklinikum Murnau verbracht werden, auch der 50-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in das Unfallklinikum Murnau transportiert. Seine 51-jährige Ehefrau und Beifahrerin wurde nur leicht verletzt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden an dem Mofa auf rund 500 Euro, den am Pkw auf etwa 10.000 Euro. Der Verkehr musste zur Unfallaufnahme gesperrt und durch die freiwillige Feuerwehr Forst für circa vier Stunden umgeleitet werden.

Von der Staatsanwaltschaft München II wurde die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens angeordnet, beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Außerdem wurde bei den Unfallbeteiligten die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet.

Von Kreisbote

