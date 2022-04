FortSchritt Kinderhaus am Sonnenfeld in Weilheim: Ein neues Gebäude für die Kinder

Von: Mihriban Dincel

Fröhliche Kinder und fröhliche Erwachsene im Kinderhaus am Sonnenfeld (v.li.): Markus Loth, Michael Schleich vom Städtischen Bauamt, Johannes Lehnert vom Kinder- und Jugendbüro, Stefan Popp (Verwaltung und Betreuung der Städtischen Kindertagesstätten), Angelika Flock, Katrin Fischer vom Städtischen Bauamt, Tina Ruhe und Tatjana von Quadt, Geschäftsführerin FortSchritt. © Dincel

Weilheim – Raus aus den Containern und rein in die gute Stube hieß es kürzlich beim neuen FortSchritt Kinderhaus am Sonnenfeld in Weilheim. Denn die vier Kindergarten- und Kitagruppen durften nun ihr neues Gebäude beziehen.

Und das wurde auch Zeit, denn bereits 2017 wurde mit dem Bau der Containeranlagen begonnen. Danach folgten weitere Schritte, darunter die Auslobung eines europaweiten Wettbewerbs zum Neubau, dessen Gewinner das Architekturbüro Fuchs und Rudolph zusammen mit dem Landschaftsarchitekturbüro Rockinger aus München waren. Anfang 2020 erhielt die Stadt Weilheim dann die Baugenehmigung und es konnte mit den Arbeiten begonnen werden. Der Neubau, dessen Kosten rund 5,9 Millionen Euro betragen, wurde dabei mit circa 2,0 Millionen Euro gefördert.

Heuer erfolgte dann der Umzug der Gruppen in ihr neues Gebäude. „Wir sind dankbar, dass wir in dieses schöne Haus einziehen konnten und stolz auf die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und den Architekten, die auf unsere Wünsche und Anregungen eingegangen sind“, so die Einrichtungsleitung Tina Ruhe. Das neue Gebäude habe sich laut der Einrichtungsleiterin auch positiv auf die Kinder ausgewirkt. Durch die größere Fläche konnten weitere Möbel zu den bereits vorhandenen aufgestellt und mehr Möglichkeiten zur Förderung der Sprösslinge eingerichtet werden. Ebenso macht die Ästhetik des Hauses etwas her mit den großen Fenstern, reichlich Tageslicht, hohen Räumen, vielen Holzelementen und Sichtbetonwänden.



Dies sei jedoch nur ein Anfang. Eine Erweiterung auf acht Gruppen sei noch geplant, so Markus Loth, Weilheims Erster Bürgermeister. Es sei ein positives Signal seitens der Stadt, Platz für die Kinderbetreuung zu schaffen. „Und hier ist uns ein Prachtstück gelungen“, erklärte Loth. Auch Angelika Flock, Zweite Bürgermeisterin und Referentin für Kindertagesstätten, betonte, dass dieses Projekt ein Zeichen dafür sei, dass das Herzblut der Stadt in der Kinderbetreuung stecke. „Diese Investition lohnt sich.“

Derzeit werden rund 60 Kinder, darunter auch einige Migrationskinder, betreut. Diese können sich nun in den hellen Räumen des neuen Hauses austoben.

