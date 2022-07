Forum Humor in Bernried wird gebaut: Zusage von 5,68 Millionen Euro erhalten

5,68 Millionen Euro gehen für den Bau des Forum Humors nach Bernried. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / enduro

Bernried – Das Bundesbauministerium hat die Liste der ausgewählten „Nationalen Projekte des Städtebaus 2022“ bekannt gegeben.

Darunter ist auch das Forum Humor aus Bernried. Als eines von zwei Projekten in Bayern wird es mit 5,68 Millionen Euro unterstützt und erhält somit vollständig die an Bundesmittel beantragten Fördermittel. „Ich freue mich, dass wir für die diesjährige Förderung ausgewählt wurden. 5,68 Millionen Euro gehen für den Bau des Forum Humors nach Bernried. Die geförderten Vorhaben sind Premiumprojekte der Baukultur in Deutschland. Dazu gehört nun auch das Forum Humor, welches als einzigartiges Projekt in Deutschland, dem Humor einen festen Platz geben wird“, freut sich MdB Carmen Wegge, die das Projekt unterstützt.

Auch in diesem Jahr gab es eine große Anzahl an Anträgen für das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus. Eine interdisziplinär besetzte Expertenjury hatte sich für die Förderung in Bernried ausgesprochen, wobei sie sich die Auswahl vor allem auf innovative Konzepte mit nationaler und internationaler Wahrnehmung sowie von außerordentlicher Qualität fokussierte.

In Bernried wurde die Nachricht mit viel Begeisterung aufgenommen. Bürgermeister Dr. Georg Malterer freut sich durch die Bundesmittel nun das städtebauliche Ensemble mit hochkarätiger Architektur rund um das Rathaus zu vervollständigen. Wegge konnte Bürgermeister Malterer als Erste die guten Nachrichten per Telefon überbringen.

„Wir haben in Bernried lange dafür gekämpft, den Platz um das Rathaus zu vervollständigen, um unseren Ortskern zu einem Zentrum für die Bürgerinnen und Bürger zu machen. Durch die Ermöglichung des Baus können wir diesen Plan nun realisieren“, berichtet Malterer. Auch Dr. Reinhard Wittmann, Vorsitzender des Vereins Forum Humor, freute sich: „Die Zusage über die Fördermittel ist eine besondere Auszeichnung für die viele Arbeit und Mühe, die sich alle Vereinsmitglieder in den letzten Jahren gemacht haben. Dabei wollen wir uns ganz herzlich bei Allen, die uns auf diesem Weg unterstützt haben, bedanken. Ohne den Zuspruch aus der Kunst und Kultur, der Politik und Zivilgesellschaft, wäre das nicht möglich gewesen.“

