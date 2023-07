„Generation Z“ mit Sternchen: 268 (Fach-)Abiturienten feierlich verabschiedet

Von: Bianca Heigl

Die Besten 2023: Unser Foto zeigt (hinten v.l.n.r.) Elternbeiratsvorsitzende Margit Spiegler, Angelina Ranke, Sandra Retschmeier, Paula Schultz, Martin Schuster, Tina Leiott und Claudia Scherer, sowie (vorne v.l.n.r.) Korbinian Schuster, Luisa Kastenmüller, Felicitas Nowak, Michael Huber und Schulleiter Christian Dick. © Heigl

Weilheim – Wenn die FOSBOS zur Zeugnisverleihung einlädt, ist immer ein wirklich großes Fest angesagt. Und so zog es die Schulfamilie heuer in die große Hochlandhalle, wo insgesamt 268 Fachabiturienten und Abiturienten ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen konnten.

Zusammen mit Angehörigen, Schulleitung, Kollegium, Elternbeirat, SMV und Vertretern des öffentlichen Lebens erlebten sie in ungewohnter Umgebung eine gelungene Feier, umrahmt von Musikern der FOSBOS unter der Leitung von Jürgen Weishaupt. Moderiert wurde der Nachmittag von den Schülern Ben Kühberger und Selin Tiryaki.



Schulleiter Christian Dick begrüßte die Gäste in der „Viehmarkthalle“, die vom Orgateam der Zeugnisverleihung „mit magischem Feintuning und Herzblut“ zu einem Ort geworden war, der in puncto Feierlichkeit nicht zu wünschen übrig lasse. Das Thema Corona streifte Dick nur kurz, ebenso wie den Erfolg der FOSBOS, mittlerweile in allen vier Ausbildungsrichtungen die allgemeine Hochschulreife anbieten zu können. Er würdigte Selin Tiryaki und Nadine Greinwald für ihr hervorragendes Abschneiden bei „Jugend debattiert“, sowie Sophie Phillip, die eine Ehrung des Ministerpräsidenten für ihr Engagement erhielt. Eine Lanze brach Dick für die oft gescholtene „Generation Z“ (Anm.d.Red.: geboren zwischen 1995 und 2012), die oft als faul, uninteressiert, ungeduldig und leicht ablenkbar gescholten werde: „Meiner Meinung nach ist genau das Gegenteil der Fall. Die ‚Generation Z‘ arbeitet in der Regel hart, ist digital fortgeschritten, technologieaffin, ausgesprochen intelligent, gesundheits- und umweltbewusst und keineswegs faul.“ Und das brachte den Jugendlichen schließlich das Prädikat „Generation Z mit Sternchen“ durch ihren Schulleiter ein.



Als Vertreter des Sachaufwandsträgers zeigte sich der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer stolz auf die Absolventen, die gezeigt hätten: „Wenn man etwas wirklich will, kann man es auch erreichen!“ Sie sollten sich nun von den aktuell sorgenvoll stimmenden Zeiten nicht beirren lassen und auf der Siegerstraße bleiben.



Die Glückwünsche der Stadt überbrachte zweite Bürgermeisterin Angelika Flock. Sie betonte, dass sich die Mühen gelohnt haben: „Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten – Ihnen gehört die Zukunft. Nutzen Sie Ihre Chance!“, schloss sie ihr kurzes Grußwort. Und auch die Elternbeiratsvorsitzende Margit Spiegler schloss sich den Gratulationen an, bevor sie gemeinsam mit Schulleiter Christian Dick die Preise an die zehn Schulbesten verteilte.



Ein kleines Feuerwerk heiterer Anspielungen auf das Schulleben gab’s in der Rede des Schülersprechers Gianluca dos Santos. Er berichtete von den „ups and downs“ der FOSBOS-Show, wo es nun WLAN gäbe, Mathe mit Zaubertricks vermittelt wird und man lernt, wie man „dolce vita“ lebt. Einen Auftrag gab’s dann auch für die nächste SMV: „Wir wollen eine Statue für Dr. Hans Sauer!“ forderte dos Santos in Anspielung auf den Mathematik- und Physiklehrer, der von seinen Ehemaligen einen tosenden Applaus erhielt. Und der Schülersprecher bemerkte dazu noch ironisch in Anspielung auf die vorweihnachtliche Klassenfahrt: „Was in Nürnberg passiert, bleibt in Nürnberg, Herr Sauer!“