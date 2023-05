Frauenbund von St. Barbara in Peißenberg löst sich auf

Von: Bernhard Jepsen

Spendenübergabe an den Gabentisch – einer der letzten Termine des Frauenbunds von St. Barbara: (v.li.) Anna Neuwirth (Frauenbund und Gabentisch), Rosi Neuner, Martha Berger (Frauenbund und Gabentisch), Gerdi Gabler, Irmgard Engel, Rudolf Fischer (Gabentisch), Margret Fried (Gabentisch), Annemarie Walser, Agi Dirschowski (Frauenbund und Gabentisch) und Heide Klement (Frauenbund und Gabentisch). © Jepsen

Peißenberg – Es war eine nicht ganz gewöhnliche Spendenübergabe, als der Frauenbund von St. Barbara kürzlich dem Peißenberger Gabentisch einen über 1 000 Euro dotierten Scheck überreichte. Für die katholischen Damen war es einer ihrer letzten offiziellen Termine. Die traurige Nachricht: Der 1965 gegründete Zweigverein wird zum Ende des Jahres aufgelöst

Das Ende des Frauenbunds von St. Barbara hatte sich schon seit längerem abgezeichnet. Zwar verfügt der Zweigverein aktuell noch über 167 Mitglieder, aber der Altersdurchschnitt ist relativ hoch. Jüngere Frauen lassen sich kaum noch für den Frauenbund begeistern. „Die haben heutzutage ganz andere Interessen“, sagt Irmgard Engel, die langjährige Frauenbundvorsitzende. Beruf, Familie, Freizeit und ehrenamtliches Engagement unter einen Hut zu bringen, ist schwieriger geworden. „Es gibt schon junge Frauen, die gerne helfen wollen. Aber niemand will mehr Verantwortung übernehmen“, erklärt Engel. Genau diese Bereitschaft hätte der Zweigverein aber nun dringend gebraucht. Engel und viele ihrer Vorstandskolleginnen wie Gerdi Gabler, Annemarie Walser oder Rosi Neuner sind schon 20 Jahre und länger in der Vereinsführung. Die Satzungsvorgaben der Diözese Augsburg schreiben aber die maximale Amtsdauer auf zwölf Jahre fest. In den vergangenen Jahren konnte die Vorstandschaft nur mit Ausnahmegenehmigungen weiterarbeiten. Doch damit ist jetzt Schluss, neue Kandidatinnen für die Führungsämter gibt es nicht.



Leicht fällt es den Damen nicht, ihren Verein aufzulösen. „Uns blutet das Herz“, räumt Engel ein. Man habe in den Jahrzehnten viel geleistet und über Verkaufserlöse jede Menge Spendengelder erwirtschaftet – unter anderem für die Sanierung des Pfarrheims. Für die Pfarrei von St. Barbara ist das Ende des Frauenbunds ein schwerer Schlag. Es bricht ein Teil der gesellschaftlichen Strukturen weg. Vom Frauenbund bisher organisierte Veranstaltungen wie der Andreas-Markt, Adventsfeiern, Faschingsnachmittage oder liturgische Treffen wird es zukünftig nicht mehr geben.



Vereinsvermögen wird gespendet



Im Zuge der Abwicklung des Zweigvereins wird nun das Vereinsvermögen an wohltätige Zwecke gespendet. Neben dem Gabentisch wollen die Frauenbundlerinnen auch noch die geplante Hospizerweiterung in Polling finanziell unterstützt werden. Und dann ist noch ein Mitglieder-Ausflug geplant – ein aller letzter.