Freie Waldorfschule Weilheim in Huglfing läuft für den Frieden

Von: Mihriban Dincel

Die Schüler*innen beim Friedenszug. © Dincel

Huglfing – Der Ukraine-Krieg bereitet nicht nur den Erwachsenen große Sorgen. Auch junge Menschen sind von dieser Situation betroffen und wollen helfen. Um ein Zeichen zu setzen sind die Schüler*innen der Freien Waldorfschule Weilheim daher vor Kurzem im Namen des Friedens gelaufen.

Die Idee dazu hatten zwei ehemalige Schüler einer Waldorfschule, die ein Friedensnetz spannen wollten. Dieser Vorschlag stieß auf viel Zuspruch und so wurden alle Waldorfschulen über das Vorhaben, sich am vergangenen Freitag um 11.30 Uhr für den Frieden zusammenzufinden, informiert. Die Schule in Huglfing war von der Idee sofort überzeugt und wollte daran teilhaben. „Dabei soll es ausschließlich um den Frieden gehen“, betonte Dr. Dietmar Müller, Schulleiter der Waldorfschule Weilheim. Die Aktion sei keine politische Demonstration für etwas oder gegen etwas.

Das bewiesen die rund 85 Schüler, die bei diesem Friedensnetz dabei waren. Mit selbstgemachten Schildern, die alle im Zusammenhang mit Frieden und Freiheit beschriftet waren, zogen die Schüler der fünften bis achten Klassen los bis zum Platz zwischen der Kirche und dem Gasthaus Alter Wirt. Dabei riefen sie „Frieden, Freiheit, Peace“.



Mit selbstgemachten Schildern und einer Friedensflagge machten sich die jungen Menschen auf den Weg. © Dincel

Der angemeldete Friedenszug wurde dabei von der Polizei begleitet. Müller erklärte, dass die Aktion auch durch den Huglfinger Bürgermeister Markus Huber, das Landratsamt und die Katholische Kirchengemeinde unterstützt wurde, die den Platz vor der Kirche für die jungen Menschen und ihr Vorhaben zur Verfügung stellte. Am Ziel angekommen, standen alle in einem großen Kreis zusammen und sangen gemeinsam Friedenslieder. Zudem wurden Geschichten und Texte zum Thema Frieden wiedergegeben sowie eine Schweigeminute für die Menschen in der Ukraine abgehalten.

