Freinachtskonzert der Stadtkapelle Weilheim

Teilen

Coronabedingt musste das Konzert von Weihnachten auf einen späteren Termin verlegt werden. © Archivfoto: Stadtkapelle Weilheim

Weilheim – Die Stadtkapelle Weilheim lädt in diesem Jahr am Samstag, 30. April, zu einem Konzert ein, das aufgrund des vergangenen Infektionsgeschehens von Weihnachten auf einen späteren Termin verlegt werden musste.

Das letzte große Konzert der Stadtkapelle hatte 2019 noch in alter Tradition vor Weihnachten in der Stadthalle stattgefunden. Das kommende Konzert wird aber wegen der Schließung der Stadthalle in der großen Hochlandhalle durchgeführt werden. Unter der Leitung von Anian Schwab stehen Stücke unter anderem von Edward Elgar, Kurt Weil und Freddie Mercury auf dem vielfältigen Programm. Stilistisch ist für das Publikum dabei von traditioneller und symphonischer Blasmusik über Jazz bis hin zu Rock und Pop vieles geboten. Besonders in diesem Jahr ist die Auswahl von einzelnen Stücken für kleinere Blech- und Holzbläserensembles, die es der Kapelle erlaubt hat, auch mit beschränkten Teilnehmerzahlen durchgehend Proben durchzuführen. Neben der Stadtkapelle wird auch wieder die Jugend (JuMus) unter der Leitung von Anton Reindl auftreten.

Die zu diesem Zeitpunkt des Jahres also eher Freinachtskonzert zu nennende Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr mit freier Platzwahl. Der Eintritt ist frei, aber eine Spende ist willkommen. „Es gelten derzeit keinerlei Einschränkungen in Hinblick auf die Corona-Pandemie“, teilt die Stadtkapelle mit.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote