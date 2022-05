Freinachtskonzert der Stadtkapelle Weilheim

Von: Stephanie Novy

Teilen

Die Stadtkapelle bei ihrem Freinachtskonzert in der Hochlandhalle. © Novy

Weilheim – Es war ein buntes Potpourri, was die Stadtkapelle Weilheim am vergangenen Wochenende bot. Von klassischer Blasmusik über Jazz bis hin zu karibischen Tönen war wirklich alles dabei.

Ein Weihnachtskonzert im Frühling. In Zeiten von Corona ist es nicht ungewöhnlich, dass feste Events im Veranstaltungskalender nach hinten rücken mussten. Rund vier Monate später war es also nun soweit. Die Musiker und Musikerinnen der Stadtkapelle konnten ihr traditionelles Weihnachtskonzert – das kurzerhand in ein Freinachtskonzert umgemünzt wurde – in der Hochlandhalle veranstalten. Ein künstlicher Weihnachtsbaum in Toilettenpapier gewickelt war da die perfekte Dekoration neben der Bühne.

Auf dem Programm für den Abend standen natürlich klassische Blasmusik-Lieder. „Jubelklänge“ von Ernst Uebel lieferte zum Beispiel den rasanten Auftakt. Beim „Meran Marsch“ von Johann Schrammel konnte das Holzbläserensemble so richtig glänzen. Flöten und Klarinetten ließen vor dem inneren Auge das Tor zum Süden erscheinen.

„My Dream“ von Peter Leitner schlug zarte Töne an, die aber dennoch kraftvoll wirkten. Die Solistinnen Berenike Vogel und Gabi Prauß hatten dabei ihren ganz großen Auftritt. Ihre Freude über das gelungene Solo war ihnen ins Gesicht geschrieben.



Ebenfalls mit ruhigeren Tönen schallte „Nimrod“ von Edward Elgar durch die Hochlandhalle. Langsam und bedächtig spielte das Orchester die neunte von insgesamt 14 Enigma-Variationen. Nimrods Charakterisierung in der Bibel als „gewaltiger Jäger vor dem Herrn“ wird die Musik durch immer wieder anschwellende Lautstärke gerecht. Wahrlich, das Stück hat Filmmusik-Potential. Kein Wunder also, dass es schon in so manchem Hollywood-Streifen zu hören war.

Als Dirigent war an diesem Abend nicht nur Anian Schwab zu sehen. Sebastian Hofer griff ebenfalls zum Dirigierstab. Er ist gerade dabei, sich als staatlich anerkannter Dirigent ausbilden zu lassen. Da darf die praktische Übung natürlich nicht fehlen. Schwab war voller Lob für seinen zweiten Dirigenten. „So gut ausgebildet sind nicht alle.“ Gleiche die Ausbildung doch fast einem Musikstudium. „Viele wären froh, wenn sie so einen ersten Dirigenten hätten.“



Während die Stadtkapelle auf äußerst klangvolle Stücke setzte, ließen es die Jungmusiker (JuMus) Weilheim unter der Leitung von Anton Reindl zunächst deutlich entspannter angehen. Mit „Sun Calypso“ von Luigi di Ghisallo und „Dos Muchachos“ von Dick Ravenal wurde das Publikum in die Karibik entführt. Gute Laune, Sonnenschein, weißer Strand – die JuMus schafften es mit ihren Interpretationen der Stücke ein absolutes Urlaubsfeeling zu generieren.



Dass sie aber auch andere Töne beherrschen, zeigten sie mit „Land of Hope and Glory“ von Edward Elgar. Als zusätzliche Hymne Englands – neben „God save the Queen“ – scheint Elgar jeden Ton mit Patriotismus gefüllt zu haben. Die JuMus konnten durch ihre deutlich kleinere Besetzung im Vergleich zur Stadtkapelle zwar nicht ganz so kraftvolle Klänge erzeugen, aber dennoch war ihre Interpretation der einer Hymne würdig.



Was das Highlight des Abends war, lässt sich schwer sagen. Die Auswahl ist einfach zu groß. Aber die Spielfreude der Musiker kam ganz besonders bei den schnelleren Nummern raus. Bei „Mack the Knife“ aus der „Dreigroschenoper“ von Kurt Weil zeigte das Ensemble, dass es auch ohne große Mühe den Jazz beherrscht. Besonders viel Freude machte es dabei, Dirigent Schwab zuzusehen. Wie auch bei einigen anderen Nummern an diesem Abend fragte man sich: „Dirigiert er noch oder tanzt er schon?“ Der Enthusiasmus des Dirigenten ging ohne Frage auch auf das Orchester über und letztlich auf das Publikum. Hier konnten viele auf ihren Sitzplätzen nicht mehr stillhalten. Genauso ging es bei „Don’t stop me now“ von Queen. Von Wippen mit dem Fuß bis hin zu einem „Sitz-Tanz“, bei dem der ganze Oberkörper im Einsatz war, konnte man alles sehen.



Als letztes Stück im Programm war ein Medley von Udo Jürgens vorgesehen. „17 Jahr blondes Haar“ oder auch „Griechischer Wein“ sorgten für eine gut gelaunten Ausklang. Aber natürlich gab es noch eine Zugabe, nein zwei. Die beiden Dirigenten des Abends griffen jeweils nochmals in die Blasmusik-Kiste. „Bei mein Tiroler Land“ gab’s dann sogar eine Gesangseinlage des gesamten Orchesters. Gibt es eigentlich etwas, das die Stadtkapelle Weilheim nicht kann?

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.