Freisprechung bei der Maler- und Lackiererinnung Oberland

Von: Peter Stöbich

Junge Handwerker wurden in Polling nach altem Brauch freigesprochen. © Stöbich

Polling – Gemeinsam mit den Ausbildern und stolzen Eltern feierte der Maler- und Lackierer-Nachwuchs aus vier Landkreisen den Abschluss seiner dreijährigen Lehrzeit.

Bei der traditionellen Freisprechung in Polling freuten sich mit den Junggesellen und Junggesellinnen zahlreiche Redner wie Landesinnungsmeister Roland Morgenroth, Kreishandwerksmeister Michael Andrä, der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer, Pollings Bürgermeister Martin Pape und Obermeister Robert Mateyka. Sie gratulierten den jungen Menschen zur bestandenen Prüfung und ihrer Entscheidung, einen soliden Handwerksberuf zu ergreifen. Hochqualifizierte Fachkräfte würden gebraucht und es sei sogar möglich zu studieren oder später als Meister einen eigenen Betrieb zu führen.

In Berufsschule und Betrieb hatten die Jugendlichen unter anderem Farben- und Formenlehre, Lack- und Anstrichtechnik, gesetzliche und technische Vorschriften sowie den Umgang mit Materialien und Werkzeugen erlernt. Buchpreise bekamen die beiden Innungssieger Dominik Schurr aus Kaufering und Mohammadi Jamal aus Bad Tölz sowie Verena Schuster aus Pähl, die am Leistungswettbewerb teilgenommen hatte.



Mateyka betrachtete das Glück aus philosophischer Sicht und zitierte in seiner Rede unter anderem den Philosophen Aristoteles, Sänger Max Raabe und Bergsteiger Reinhold Messner. Neben dem, was jeder als Glück empfinde, seien im Leben aber auch Fleiß, Einsatz und Zielstrebigkeit wichtig, um beruflichen Erfolg zu genießen.



Bildung bezeichnete der Obermeister als Schlüsselqualifikation zum Gelingen des Lebens. Außerdem bräuchten junge Menschen Vorbilder, an denen sie sich orientieren und denen sie nacheifern können. „Träumen Sie Ihren Tagtraum immer wieder, aber verfolgen Sie Ihre Ziele hellwach“, sagte Mateyka. „Glücklich sein hängt nicht davon ab, dass wir bekommen, was wir nicht haben, sondern davon, dass wir nutzen, was wir haben.“

