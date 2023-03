Freisprechungsfeier in Peißenberg: 136 Junghandwerker erhalten Zeugnisse

Von: Ursula Gallmetzer

Kreishandwerksmeister Michael Andrä (hinten links) und Roland Streim, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft (hinten rechts) gratulierten den Besten der Winterprüfung zu ihren hervorragenden Leistungen. © Gallmetzer

Landkreis – Sie sind ab nun Gesellen in ihrem Handwerk: 136 ehemalige Lehrlinge durften kürzlich in Peißenberg bei der Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Oberland ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen.

Für die frisch gebackenen Junghandwerker war es eine schwierige Zeit, um in ihr Berufsleben zu starten. Die Pandemie hatte ihre Ausbildung fest im Griff, sei es in der Schule, im Betrieb oder bei den Prüfungen. Umso mehr freute sich Roland Streim, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Oberland, dass es den Anwesenden gelungen ist, ihre Lehrzeit zu meistern.

Diese Leistung wertschätzte Wolfgang Taffertshofer. „Gott schuf den Himmel und die Erde und den Rest machen die Handwerker“, begann der stellvertretende Landrat seine Rede, bevor er, wie er es selbst nannte, ein „hohes Lied auf das Handwerk“ zum Besten gab. „Sie haben etwas Großartiges geschafft“, lobte Taffertshofer. „Der Arbeitsmarkt sucht sie“, bestärkte er die jungen Frauen und Männer in ihrer Entscheidung für das Handwerk. Fachkräfte hätten derzeit alle Möglichkeiten für einen guten Job und könnten damit gutes Geld verdienen. Wichtig sei es jedoch, neugierig und offenzubleiben. „Nutzen Sie das Angebot für Fort- und Weiterbildungen“, ermutigte Taffertshofer. Weiter unterstrich er, wie gut die Ausbildung im dualen System sei und hatte Komplimente für den Einsatz der Beteiligten an den Schulen und in den Ausbildungsbetrieben parat.



Als Hausherr richtete sich Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner zunächst an die Arbeitgeber. Es sei unumgänglich, die Mitarbeiter zu wertschätzen, um gute Angestellte zu halten. Doch da sah er bei den hiesigen Betrieben keine Probleme. Die Relevanz der Handwerksausbildung betonte er, als er sich an die Junghandwerker wandte: „Sie zählen zu dem Nachwuchs, dem die Zukunft gehört. Wir brauchen Sie!“



Knut Seelos prophezeite den Absolventen ebenfalls eine rosige Zukunft: „Sie stehen ganz vorne in der Poleposition.“ Das Handwerk sei eine der tragenden Säulen der Wirtschaft und der Gesellschaft. „Noch nie war der Ruf nach guten Fachkräften so laut wie heute“, betonte er. Das Handwerk biete außerdem die beste Grundlage zur Weiterentwicklung: Im Kampf um Studienplätze seien gut ausgebildete Handwerker vorne dabei. Berufsschullehrerin Katharina Lieb hatte in ihrer kabarettbühnenreifen Ansprache folgenden Tipps auf Lager: „Findet‘s euch selber, dead‘s des, wos eich Freid macht. Ihr kennt‘s eich entwickeln, wie ihr wollt‘s.“

„Werden Sie jemand, der Sinn in der Arbeit sieht. Werden Sie glückliche und zufriedene Handwerker“, appellierte auch Kreishandwerksmeister Michael Andrä an den Nachwuchs, die eigenen Wünsche und Träume nicht zu vernachlässigen.



Besonders geehrt wurden sechs junge Männer und zwei Damen für ihre hervorragenden Leistungen: Anlagenmechaniker Andreas Benedikt Hauser (Firma Robert Wihan, Wörthsee), Bäckerin Lucia Merbeler (Backstube mit Herz, Altenstadt/Schwabniederhofen), Elektroniker Tobias Müller (Elektroanlagen Straub, Steingaden), Bäckereifachverkäuferin Anna Lena Attig (Bäckerei Benjamin Aurhammer, Oberammergau), die beiden Feinwerkmechaniker Lenny Dachsel (Nirschl Präzisionstechnik Held & Plaschke GmbH, Weilheim) und Tom Andreas Tanner (Schweiger tooling GmbH, Uffing), der Kaufmann für Büromanagement Jonas Hübner (Abele Haustechnik GmbH, Weilheim) und Metallbauer Sebastian Sedlmair (Hermann Assner GmbH & Co. KG, Landsberg).



Zuletzt wurde ein erfahrenerer Handwerker auf die Bühne gebeten. Der Forster Josef Sieber wurde für seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit als Schmied im Betrieb seines Bruders geehrt.

