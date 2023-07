Freiwillige Sicherheitswacht Peißenberg rettet vermisste Seniorin

Von: Kai Lorenz

Ehrenamtliche Sicherheitswacht Peißenberg findet vermisste Person. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Peißenberg – Ein bemerkenswerter Einsatz ereignete sich am vergangenen Sonntag in Peißenberg, als die Ehrenamtliche Sicherheitswacht zusammen mit der Polizeiinspektion Weilheim eine vermisste 80-jährige Frau entdeckte und rettete.

Die Frau, die an Demenz leidet, war am Morgen des 2. Juli aus ihrer Wohnung in unbekannte Richtung verschwunden. Wie die Polizei erst jetzt berichtet, wurde ihr Fehlen vom Sozial- und Pflegedienst bemerkt und der Polizei gemeldet. Aufgrund der Dringlichkeit der Situation beteiligten sich sowohl die Polizeiinspektion Weilheim als auch die örtliche ehrenamtliche Sicherheitswacht unverzüglich an der eingeleiteten Suchaktion.

Das ehrenamtliche Team, das zufällig in der Nähe war, zeigte seinen Gemeinschaftsgeist und seine effektive Vernetzung in der Gemeinde, indem es Anwohner befragte und so wertvolle Informationen zur Lokalisierung der vermissten Frau sammelte. Ihre beharrlichen Bemühungen waren erfolgreich: Die Seniorin wurde schließlich im Stadtgebiet Peißenberg gefunden.

Sie wurde in einem Gebüsch sitzend entdeckt, wirkte verwirrt und orientierungslos und zeigte Anzeichen von Unterkühlung und Dehydration. Ein herbeigerufener Rettungswagen transportierte die Dame sofort in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung.