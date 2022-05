Märchenhafte Musikreise: Frühjahrskonzert des Weilheimer Kammerorchesters

Von: Ursula Gallmetzer

Clara Hagenauer (vorne, stehend) las das Märchen „Peter und der Wolf“ vor. Das Kammerorchester unter Leitung von Florian Appel sorgte für die passende Musik. © Gallmetzer

Weilheim – Ein Programm für die ganze Familie präsentierte das Kammerorchester am Muttertag in der Hochlandhalle. Dabei gab es klassische Musik auf ganz unbeschwerte Art und Weise zu erleben.

Es sind Melodien, die wohl jeder in Ausschnitten schon oft gehört hat: Mit „Eine kleine Nachtmusik“ von Wolfgang Amadeus Mozart sorgten die Musiker und Musikerinnen des Kammerorchesters für einen gefälligen Einstieg in den kostenlosen Konzertabend. Mit sanftem Lächeln und geschmeidigen Bewegungen dirigierte Florian Appel das Ensemble, das für dieses Werk nur aus Streichern bestand. Trotz des hohen Anspruchs einer der populärsten Kompositionen Mozarts gelang es dem Orchester, Leichtigkeit zu versprühen. Sanfte Passagen verführten zum Träumen, kraftvolle und fröhliche Teile ließen das aktuelle Weltgeschehen in den Hintergrund rücken und luden dazu ein, einfach nur der Musik zu lauschen und sich in den präzise gespielten Harmonien zu verlieren.

Rund 200 Zuschauer lauschten während der Abendvorstellung dem Kammerorchester. Vom Kleinkind bis zum Senioren war jede Altersklasse vertreten. Zuvor in der Nachmittagsvorstellung war die Halle vor allem mit Familien mit Kindern gut gefüllt. Nach einer knappen halben Stunde bekamen die Streicher dann Verstärkung: Für die Aufführung von Sergei Sergejewitsch Prokofjews „Peter und der Wolf“ gesellten sich Bläser und Schlagwerk auf die Bühne hinzu. Auch hier setzte Appel mit dem sinfonischen Märchen auf allseits bekannte Klänge. Die wurden ganz bezaubernd inszeniert. Die 13-jährige Clara Hagenauer führte in die Geschichte ein. Als Siegerin mehrerer Vorlesewettbewerbe sorgte sie in Sachen Text für die passende Stimmung, während das in musikalischer Hinsicht das Orchester übernahm. Mal ganz alleine in der Stille, mal als Einwurf untermalt von den Instrumenten hinter ihr gelang es der Schülerin, die Geschichte so zu interpretieren, dass die Handlung zum Greifen nah erschien.



Für Witz und Spannung sorgten zusätzlich die Musizierenden, sodass der Funke auch auf die jüngsten Zuhörenden im Saal übersprang. So manches Kind versteckte sich im Arm der Eltern, als der Wolf zu hören war oder kicherte amüsiert, als die Ente musikalisch durch das Märchen watschelte.



Nach einer kurzweiligen Stunde war das Konzert dann zum Bedauern des Publikums bereits vorbei. Langer Beifall und stoisches Ausharren der Besucher auf den Plätzen lockten Appel schließlich wieder hervor: Eine Passage des Musikmärchens gab es zum Abschluss dann nochmal zu hören.

