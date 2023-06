Führungswechsel im Weilheimer Amt für Digitalisierung: Jais hinterlässt „bestens organisiertes Amt“

Von: Bernhard Jepsen

Saßen bei der Amtsübergabefeier in der ersten Reihe: (v.li.) MdL Susann Enders (FW), Robert Michel, Daniel Kleffel, Angelika Jais und MdL Harald Kühn (CSU). © Jepsen

Polling - Nun ist der bereits Anfang des Jahres erfolgte Führungswechsel im Weilheimer Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) auch offiziell vollzogen: Bei einer Feierstunde mit Kommunalpolitikern, Mitarbeitern, Notariatsvertretern und Feldgeschworenen wurde Robert Michel vom Präsidenten des Landesamts, Daniel Kleffel, in seine neue Leitungsfunktion eingeführt und Vorgängerin Angelika Jais verabschiedet

Der Pollinger Bibliothekssaal bot für die feierliche Amtsübergabe einen würdigen Rahmen – ebenso wie die rund 70 Gäste und die musikalische Gestaltung durch „Katasterblech“, ein aus Mitarbeitern des ADBV Weilheim zusammengestelltes Blasmusik-Ensemble. Jais genoss bei den Kunden des ADBV, zu denen vor allem auch die Kommunen gehören, hohe Wertschätzung. Die gebürtige Murnauerin (Jahrgang 1961) bekam während der Feierstunde von Weilheims Vize-Bürgermeisterin Angelika Flock die Silberne Münze der Kreisstadt verliehen. „Wir bedauern es sehr, dass Sie gehen“, betonte Flock in ihrem Grußwort in Richtung Jais: „Sie waren für die Stadt Weilheim und die Stadtwerke stets ein verlässlicher Partner.“ Großes Lob kam auch von Weilheim-Schongaus Vize-Landrat Wolfgang Taffertshofer: „Sie waren menschlich und fachlich eine große Bereicherung für den Landkreis.“



Auszeichnung: Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock überreichte Angelika Jais die Silberne Münze der Stadt Weilheim. © Jepsen

Jais kam nach zahlreichen Stationen in der höheren Verwaltungsebene im Mai 2018 nach Weilheim. „Es hat mir hier sehr viel Spaß gemacht“, konstatierte Jais in ihrer Abschiedsrede. Die fachliche Arbeit des ADBV in Weilheim, das für die Landkreise Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen zuständig ist, sei „von hoher Qualität“. Für sie sei es stets ein „Vergnügen“ gewesen, mit den Mitarbeitern über fachliche Themen zu diskutieren. „Ich wollte eine ­Chefin sein, mit offener Tür und offenem Ohr. Ich glaube, das ist mir gelungen“, so Jais. Doch Ende vergangenen Jahres war Schluss in Weilheim. Jais hatte das Angebot bekommen, die Leitung der Regionalabteilung Süd am Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in München zu übernehmen. „Das Herz hat gesagt: ‚Bleib in Weilheim‘ “, verriet Jais. Letztlich sei es jedoch eine „Kopfentscheidung“ gewesen, dem Ruf aus München zu folgen: „Bevor ich mich an einen neuen Regionalleiter hätte gewöhnen müssen, habe ich mir gedacht, ‚mach es doch gleich selber‘.“



Jais hinterlässt in Weilheim ein „bestens organisiertes Amt mit hoch motivierten Mitarbeitern“, wie ihr Nachfolger Robert Michel im Pollinger Bibliothekssaal bestätigte. Wie Jais hat Michel (Jahrgang 1964) bereits zahlreiche berufliche Stationen in der Staatsverwaltung durchlaufen, unter anderem in Augsburg in der Bezirksfinanzdirektion Augsburg und am dortigen ADBV, wo er 2006 die Leitung des Fachbereichs „Informations- und Kommunikationstechnik“ übernahm. Seit Februar ist er Amtsleiter in Weilheim. In seiner Einführungsrede versprach der gebürtige Münchener, dass die „Kundenorientierung“ am ADBV Weilheim „weiterhin großgeschrieben“ werde. Das „Kerngeschäft“ bleibe die Katastervermessung, doch ebenso sei es wichtig, die Kommunen beider Landkreise beim Thema „Breitbandausbau“ kompetent zu beraten und bei Förderverfahren zu unterstützen. Dass Michel in Weilheim einen guten Start hingelegt hat, konnte man in der Rede von Florian Rieger hören. Der Personalratsvorsitzende sprach seinen Chef mit „Du“ und „Robert“ an: „Es ist ein anderer Führungsstil“, erklärte Rieger: „Wir Mitarbeiter sind guter Dinge. Die ersten vier Monate sind super gelaufen.“ Michel, der aktuell noch in Unterhaching wohnt, wird eventuell bald in den Amtsbezirk ziehen, der, wie es bei der Feierstunde hieß, „der schönste in ganz Bayern“ ist. Allerdings gibt es für den neuen ADBV-Leiter noch ein Problem: „Ich konnte mich noch nicht entscheiden, in welchen Landkreis ich ziehe.“