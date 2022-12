Für außerordentliche Leistung: Bürgermedaillen der Stadt Weilheim verliehen

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Die Empfänger der Bürgermedaillen Yvonne Brosch und Dieter Pausch zusammen mit Bürgermeister Markus Loth (Mitte). © Wiethaler

Weilheim – Eine besondere Würdigung erhielten Yvonne Brosch und Dieter Pausch im Rahmen der Weihnachtssitzung des Weilheimer Stadtrats.

Beide bekamen die Bürgermedaille der Stadt Weilheim verliehen. Brosch war bereits mit sieben Jahren in einem bekannten Revuefilm zu sehen. Später habe sie eine Ballett- und Schauspielausbildung absolviert, berichtete Bürgermeister Markus Loth bei der Verleihung. Neben Engagements bei Rundfunk und Fernsehen arbeitete sie unter anderem an den Stadttheatern Ingolstadt, Regensburg und Nürnberg. Unter ihrer Regie fanden und finden große Freilichtfestspiele statt: zum Beispiel die Festspiele im Kloster Fürstenfeld. Darüber hinaus unterrichtet Brosch seit vielen Jahren an bekannten Schauspiel- und Musicalschulen wie der Neuen Münchener Schauspielschule. Zudem initiierte sie mit dem Bezirk Oberbayern den „Lore-Bronner-Preis“ für Nachwuchsschauspieler und ist seit dessen Gründung Mitglied der Jury. Im Stadttheater Weilheim spielte sie seit 1975 regelmäßig in Gastspielen der Lore-Bronner-Bühne.

Seit 1999 leitet Brosch zusammen mit Andreas Arneth die Weilheimer Festspiele. Hier spielte sie unter anderem die Titelrolle in Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“ und die Mathilde von Zahnd in „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt. Für ihre Leistungen bei den Weilheimer Festspielen wurde ihr gemeinsam mit Arneth 2003 bereits der Kulturpreis der Stadt verliehen.



Brosch selbst freute sich sichtlich über die Auszeichnung. Zuerst habe sie es gar nicht glauben können. Ihr Ziel sei es, auch weiterhin in Weilheim Kunst zu schaffen.



Erst im Mai feierte der TSV 1847 Weilheim e.V. seinen 175. Geburtstag. Der zweitälteste Sportverein Bayerns ist der größte Verein der Stadt und auch des Landkreises. Vor 40 Jahren zog Dieter Pausch mit seiner Familie nach Weilheim. Seit Mitte der 90er Jahre ist er Mitglied des TSV und hat sich in der Handballabteilung zuerst als Trainer, später als Abteilungsleiter eingebracht. Seit 2008 leitet Pausch als erster Vorstand des Hauptvereins den TSV 1847 Weilheim e. V. Mit „unglaublichem ehrenamtlichen Einsatz“ habe Pausch den TSV von einem „Spartenverein“ in einen modernen Sportverein mit neuen Bereichen wie dem „Fit‘n‘Fun“ und der Kindersportschule „Kiss“ weiterentwickelt, so Loths anerkennende Worte.



In seine Amtszeit fielen wegweisende Entscheidungen wie 2013 die Errichtung des Sportzentrums Süd, die Generalsanierung des Altbestands und der Bau des Sportzentrums Nord. Dieter Pausch habe auch einen großen Anteil daran, dass der TSV für die besonderen Verdienste um die Pflege und Entwicklung des Sports 2016 mit der Sportplakette des Bundespräsidenten ausgezeichnet wurde. „Herr Pausch hat sich nicht nur für den Sport und Sportbetrieb des TSV eingesetzt, sondern damit auch ganz wesentlich einen Beitrag für die Attraktivität und die sozialen Belange der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt geleistet“, sagte der Bürgermeister bei der Verleihung.



Pausch nahm die Auszeichnung mit Freude entgegen, „wohl wissend, dass wir ein Verein sind und alleine gar nix geht.“ Die Medaille erfülle ihn mit Stolz aber auch mit dem Anspruch, weiter aktiv zu sein.

