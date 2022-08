Fulminanter Ferienstart mit dem hAMMERsound Festival in Peißenberg

Von: Ursula Gallmetzer

Gemeinsam feierten viele Jugendliche auf dem hAMMERsound Festival. Bei „Stand up Stacy“ füllte sich die Tanzfläche. © Gallmetzer

Peißenberg – Das hAMMERsound Festival läutete für viele Jugendliche am Freitag die Sommerferien ein. Gut gelaunt wurde auf dem Peißenberger Festplatz gemeinsam gefeiert. Die große Party konnte nicht einmal der Regen am Abend stoppen.

Die Organisatoren der Kommunalen Jugendarbeit des Landratsamtes sind zufrieden: 2 500 Leute wurden am Einlass des kostenlosen Festivals gezählt. Besonders freut es Kreisjugendpflegerin Christina Bernhard, dass die eigentliche Zielgruppe, also die Jugendlichen, diesmal deutlich stärker vertreten waren als bei der Festivalpremiere vor vier Jahren. Aber auch viele Familien mit jüngeren Kindern kamen am frühen Nachmittag und genossen das entspannte Festivaltreiben.

Zu entdecken gab für jeden etwas. An den Ständen der 30 Aussteller, die sich an der Azubi-Meile beteiligten, gab es viele Mitmachaktionen und kleine Geschenke. „Da wurde eine ganz eigene Welt erschaffen. Unglaublich, was da aufgefahren wurde“, zollte Bernhard ihren Respekt. Ganz nebenbei konnten sich die Besucher unverbindlich über die Möglichkeiten in den Unternehmen informieren.



Gut unterhalten wurden die Zuschauer beim Skatewettbewerb ebenfalls. Zwar war die Beteiligung recht überschaubar. Trotzdem lieferten sich die sechs angetretenen Jungs auf ihren Scootern und Skateboards spannende Kämpfe im Skatepark.



Deutlich mehr Publikum versammelte sich im Laufe des Nachmittags vor der Hauptbühne. Acht Musikacts traten zwischen 13 und 22 Uhr auf. Den Beginn machten die vier Sieger, die im Frühling bei den Bandcontests in den Jugendzentren gewählt worden waren. Ab 16 Uhr waren dann die vier Headliner an der Reihe: Schon David Gramberg legte kraftvoll los, das toppten „Stand up Stacy“, bei denen bereits wild mitgetanzt wurde. Der einsetzende Regen wurde dabei ignoriert. Die feiernde und in Regenjacken gehüllte Meute hatte auch „Rote Mütze Raphi“ fest im Griff, bevor die „Kytes“ das Festival bei bester Stimmung beendeten. „Ich bin fasziniert, wie viele im Regen einfach weitergetanz haben“, freut sich Bernhard und fügt hinzu: „Der harte Kern ist geblieben und hat gefeiert bis zum Schluss. Es war einfach der Hammer!“

