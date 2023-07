Fusion beschlossen: Raiffeisenbanken Raisting und Singoldtal vereinen Kräfte

Von: Kai Lorenz

Flache Hierarchien auch nach der Fusion: Künftig werden die Bankenvorstände Markus Gast (links) in Hurlach, Robert Sauer (rechts) in Langerringen und Christian Müllner (Mitte) in Raisting die volle Entscheidungsbefugnis haben. © Raiffeisenbank Singoldtal

Landkreis – Nach monatelangen Gesprächen und intensiver Planung haben sich die Raiffeisenbanken Raisting und Singoldtal für eine Fusion entschieden. Die Mitglieder der beiden Banken haben mit großer Mehrheit für die Fusion gestimmt. Damit kommt es zur ersten Bankenhochzeit dieser Größenordnung in Bayern.

In einem historischen Schritt haben die Genossenschaftsmitglieder der Raiffeisenbanken Raisting und Singoldtal die Fusion ihrer jeweiligen Banken beschlossen. Bei der Generalversammlung in Raisting stimmten knapp 87 Prozent, während es bei der Singoldtal-Versammlung sogar 99 Prozent Zustimmung gab.



Wie berichtet, war die Suche nach einem Fusionspartner für die Raiffeisenbank Raisting, die bisher kleinste Raiffeisenbank in Bayern, besonders intensiv, nachdem ihr Vorstandsmitglied Stefan Lodisch überraschend verstorben war und ein geeigneter Nachfolger trotz intensiver Suche nicht gefunden werden konnte.



„Wir haben viele intensive Gespräche geführt und ganz unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten diskutiert“, erläuterte Vorstand Christian Müllner den Schritt. „Mit der Raiffeisenbank Singoldtal haben wir einen guten Partner und ein zukunftsfähiges Konzept ausgearbeitet.“



Die Raiffeisenbank Singoldtal hat bereits Fusionserfahrung. Sie ist vor über 20 Jahren aus dem Zusammenschluss der Raiffeisenbanken Igling-Hurlach und Langerringen entstanden. Seitdem gibt es jeweils einen Vorstand an den beiden Standorten, aktuell Markus Gast in Hurlach und Robert Sauer in Langerringen. Künftig wird Christian Müllner als dritter Vorstand in Raisting sitzen. „Damit können wir unsere flachen Hierarchien erhalten, denn wir haben an allen Standorten volle Entscheidungsbefugnis“, erklärte der Singoldtaler Vorstand Gast.



Gemeinsam haben die beiden Banken eine Bilanzsumme von fast 250 Millionen Euro und konnten in den letzten Jahren sowohl ihre Ausleihungen als auch Kundeneinlagen erhöhen. Die Fusion wird den regionalen Charakter beider Banken stärken und es ihnen ermöglichen, ihre hochwertigen Serviceleistungen in einem größeren Rahmen anzubieten.



Vorstand Sauer betonte, dass die Fusion eine strategische Entscheidung sei. Beide Banken sind bestrebt, ihren regionalen Charakter zu bewahren und als Genossenschaftsbanken vor Ort zu bleiben, mit hoher Kompetenz und im persönlichen Kontakt mit ihren Kunden und Mitgliedern.



Während man in Raisting dringend einen zweiten Vorstand finden musste, war die Lage bei den Singoldtalern nicht ganz so akut. Dennoch gilt für beide Banken: Sie müssen wachsen, um sich das „Kleinsein“ leisten zu können. Denn die formalen Auflagen zur Stabilisierung des Finanzmarktes werden immer strenger und Serviceleistungen wie effiziente Abrechnungssysteme und funktionales Online-Banking erfordern ebenfalls fortlaufend hohe Investitionen in Technik und Personal. Diese können sie nun gemeinsam stemmen.



Ansprechpartner bleiben die selben

Die Fusion wird voraussichtlich nur minimale Auswirkungen auf die Kunden haben, da die meisten Veränderungen die internen Strukturen betreffen. Allerdings wird es eine Änderung der IBAN für die Raistinger Kundschaft geben. Auch der Name der Raiffeisenbank Raisting bleibt erhalten, ergänzt durch den Zusatz „eine Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Singoldtal eG“. Die bekannten Ansprechpartner bleiben ebenfalls vor Ort, denn Personal und Aufsichtsrat beider Banken werden komplett übernommen.



Die Fusion wurde auch von den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden unterstützt. „Wir wollen in unserem Ort die Nahversorgung mit Bäcker und Metzger erhalten“, sagte Hurlachs Bürgermeister Andreas Glatz. „Dazu gehört auch die Raiffeisenbank vor Ort.“