Fusionspläne zwischen Raiffeisenbank Raisting und Singoldtal schlagen hohe Wellen bei der Konkurrenz

Von: Kai Lorenz

Teilen

Die Raiffeisenbank Raisting will fusionieren: Wichtig ist ihr dabei unter anderem auch, dass der Name erhalten bleibt. © Lorenz

Raisting - Fusionen bei Banken finden immer wieder statt. Eigentlich nichts Besonderes. Doch im Fall der Raiffeisenbank Raisting (RB Raisting) lohnt ein genauerer Blick. Diese will nämlich mit der Raiffeisenbank Singoldtal (mit Sitz in Hurlach, Landkreis Landsberg am Lech) fusionieren. Eine Fusion quer durch den Landkreis Landsberg am Lech, mitten durch das Gebiet der VR-Bank Landsberg-Ammersee (VR-Bank).

Landkreis – Klar, dass die entsprechend auch davon Wind bekam und ihrerseits Interesse an einer Fusion mit der RB Raisting bekundete. Doch dessen Vorstand gab den Bestrebungen einen Korb. Das sorgte wiederum für große Verwunderung bei der VR-Bank, die in Dießen am Ammersee in unmittelbarer Nachbarschaft eine Geschäftsstelle betreibt. Jetzt stehen schwere Vorwürfe im Raum. „Unwahrheiten“ sollen verbreitet worden sein, um das Abstimmungsverhalten in Raisting zu beeinflussen. „Eine unglückliche Situation für die VR-Bank Landsberg-Ammersee“, schildert Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg die aktuelle Situation. Über einen Anwalt wurde inzwischen eine strafbewährte Unterlassungserklärung nach Raisting zugestellt. Dort sieht man das allerdings ganz anders.



Was war passiert?

Der plötzliche Tod eines Bank-Vorstandes in Raisting hatte die Vorstände beider Banken zusammengebracht, berichtete Jörg unserer Zeitung. Man habe als direkte Nachbarbank Hilfe angeboten, zumal der in Raisting verbliebene Vorstand, Christian Müllner, kein Unbekannter sei, habe er doch mehrere Jahre bei der VR-Bank in leitender Position gearbeitet. „Als wir dann erfahren haben, dass die RB Raisting beabsichtigt mit der RB Singoldtal zu fusionieren, suchten wir das Gespräch“, so Jörg. Müllner habe ihm dann berichtet, dass er den Auftrag hätte, mit den Raiffeisenbanken Steingaden und Singoldtal zu sprechen. „Mit unserem Haus suchte man bis dahin kein Gespräch“, resümiert Jörg. Dennoch sei es gelungen, Ende Oktober des vergangenen Jahres, einen dreistündigen Austausch beider Häuser mit Aufsichtsrat und Vorstand zu führen. In Gesprächen habe man Erhalt und Ausbau des Standorts zugesichert, ebenso wie die Übernahme der fünf Mitarbeiter. „Was wir nicht zusichern konnten, ist die Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat“, so Jörg. An diesem Punkt brachen die Gespräche ab. „Dabei stehen wir zu dem, was wir sagen. Die Fusionen 2015 mit Weil und aktuell mit Pflugdorf belegen das“, stellt Jörg klar.



Später ist laut Jörg auf Informationsveranstaltungen sowohl in Raisting als auch in Hurlach behauptet worden, die VR-Bank Landsberg-Ammersee würde den Erhalt der Geschäftsstelle Raisting nicht gewährleisten – für Jörg „ein klarer Versuch, mit Unwahrheiten über unser Haus das Abstimmungsverhalten in Raisting zu beeinflussen“. Für die VR-Bank sei das Ganze „eine unglückliche Situation“. „Wir haben dort ein nicht unerhebliches Kundenvolumen.“ Darüber hinaus sei Raisting „ein wichtiges Tor in Richtung Süden“.



Aber auch die RB Raisting würde laut Jörg von einer Fusion profitieren. Dabei geht es nicht nur um den Erhalt der Bank, sondern auch um Ausbau und Modernisierung der Geschäftsstelle. So genannte Kompetenzzentren würden den Umgang mit Firmenkunden, Immobilen, Versicherung und Vermögen erleichtern. „Und auch eine Erhöhung der Kreditgrenzen würde mit einer Fusion einhergehen“, so Jörg.



„Das Einzige, was wir nicht zusichern konnten, ist die Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat, da die Zulassung eines Vorstands für eine Bank mit entsprechender Größe von der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzleistungsaufsicht abhängt. Ebenso sind es nicht wir, sondern die Vertreterversammlung, die über die Besetzung des Aufsichtsrats entscheidet. Trotzdem kam die Absage von Herrn Müllner“, so Jörg. Darüber hinaus versuche man in Raisting und Hurlach den Mitgliedern zu erklären, dass ohne eine Fusion, die Bank geschlossen würde. „Auch das entspricht nicht der Wahrheit“, betont Jörg.



Bereits jetzt seien weit über 100 Einwohner Raistings Kunden der VR-Bank. Diese werden auch künftig vollumfänglich beraten und betreut. Auch die Geschäftstätigkeit wird im üblichen Rahmen weiter ausgebaut, verspricht Jörg. Mit Blick nach Raisting sagt er: „Wir werden mit aller Ernsthaftigkeit dafür sorgen, dass die Grenzen der freien Meinungsäußerung nicht weiterhin und dauerhaft überschritten werden. „Wir haben inzwischen über einen Anwalt eine strafbewährte Unterlassungserklärung zustellen lassen“, berichtet Manfred Doll, Leiter Marketing und Kommunikation der VR Bank Landsberg-Ammersee.



„Wir hoffen sehr, dass die Mitglieder und Kunden der RB Raisting und der RB Singoldtal zukunftsorientiert abstimmen und sich vorher über alle Möglichkeiten und die Konsequenzen ihrer Entscheidungen informieren. Wir sind auch weiterhin zu ernsthaften Gesprächen bereit und stehen nach wie vor zu unseren Zusagen und Garantien“, betont Jörg abschließend.



Raistinger Vorstand sieht das anders

Das weiß auch Vorstand Christian Müllner von der RB Raisting. Er machte auf Anfrage noch mal deutlich, dass, nachdem kein geeigneter Nachfolger für das verstorbene Vorstandsmitglied gefunden werden konnte, mit insgesamt fünf benachbarten Banken Sondierungsgespräche zu einem ersten Ausloten der gegenseitigen Vorstellungen und Interessen Gespräche geführt wurden; darunter auch mit der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG. Neben dem selbstverständlichen Erhalt der Geschäftsstelle und der Übernahme der Mitarbeiter, was von verschiedenen Partnern zugesichert worden sei, spielten für die RB Raisting noch weitere Faktoren eine wichtige Rolle: „Wir wollten eine Fusion auf Augenhöhe und damit für unsere Bank die höchstmögliche Selbstständigkeit bewahren“, betont Müllner. Wichtig war und ist es unter anderem, dass alle Mitarbeiter vor Ort bleiben. Über Art und Umfang der Zusagen der VR Bank gibt es laut Müllner indes „unterschiedliche Wahrnehmungen und Gerüchte“ dazu. Richtig sei, dass die VR Bank den Erhalt des Standortes Raisting und die Übernahme des Personals in Aussicht gestellt hat, ohne das näher zu konkretisieren und ohne dauerhafte Garantien abzugeben. Richtig sei aber auch: „Uns war es sehr wichtig, sicherzustellen, dass in Raisting dauerhaft eine vollfunktionsfähige, personenbesetzte Geschäftsstelle in gewohnter Form erhalten bleibt. Unsere Mitarbeiter sollen weiterhin vor Ort in Raisting vertrauter Ansprechpartner der Kunden und Mitglieder bleiben und nicht viele Kilometer zu anderen Back-Office-Standorten fahren müssen. Die Mitglieder sollen auch künftig mit einem Vorstandsmitglied mit Sitz in Raisting sprechen, verhandeln und von diesem Zusagen erhalten können“, betont Müllner. All das gewährleiste das Raistinger Verschmelzungskonzept mit RB Singoldtal: „Wir als kleinste Genossenschaftsbank in Bayern haben die gleiche Ausrichtung, die gleiche regionale Verwurzelung und die gleiche Kundennähe wie die Raiffeisenbank Singoldtal als 35-kleinste Genossenschaftsbank im Land. Mit ihr haben wir auch die größte Übereinstimmung bezüglich der zukünftigen Ausrichtung des Standortes gefunden“, betont Müllner. „Wir haben uns nicht gegen die VR Bank als immerhin 63-größte von 197 Genossenschaftsbanken in Bayern entschieden, sondern für die Raiffeisenbank Singoldtal, die zu uns, unseren Mitarbeitern, Mitglieder und Kunden einfach besser passt!“



Den Vorwurf, er habe der Fusion mit der VR Bank eine Absage erteilt, da diese den Erhalt der Geschäftsstelle Raisting nicht gewährleiste, kann Müllner nicht unkommentiert lassen: „Ich habe eine allgemein gehaltene Formulierung gewählt, dass bei einer Fusion mit den direkten Nachbarn der Betrieb der Geschäftsstelle in der gewohnten Form nicht sichergestellt werden kann. Dies betrifft insbesondere die Öffnungszeiten, die Mitarbeiter und die Entscheidungskompetenzen vor Ort. Mit dem gewählten Fusionsmodell mit der Raiffeisenbank Singoldtal eG bleibt zum Beispiel auch der Name ‚Raiffeisenbank Raisting‘ weiterhin bestehen.“



Eine Fusion ist nötig

Müllner erklärt zudem nochmal, dass die Raiffeisenbank Raisting eG aufgrund des Todes des Vorstandsmitglieds Stefan Lodisch eine Fusion eingehen musste, um das aufsichtsrechtliche 4-Augen-Prinzip einhalten zu können. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger blieb erfolglos, weshalb sich die Bank nun für eine Fusion mit der Raiffeisenbank Singoldtal eG entschieden habe. Die Vorstände beider Genossenschaften sind sich einig, dass sich durch das Zusammengehen beider Häuser eine starke, leistungsfähige und in den Regionen verwurzelte Genossenschaft entsteht. Die Fusion soll auf Augenhöhe stattfinden und die genossenschaftlichen Strukturen erhalten bleiben. Müllner betont: „Durch das Zusammengehen beider Genossenschaften entsteht im Interesse der Mitglieder und Kunden eine starke, leistungsfähige und in den Regionen verwurzelte Genossenschaft. Bei einem Scheitern der Verschmelzung würde laut Müllner die RB Bank vor den gleichen Probleme stehen, wie im Mai des vergangenen Jahres. Wichtig ist Müllner noch, „dass bei unserer Fusion nicht primär das geografisch zusammenhängende Geschäftsgebiet im Vordergrund steht, sondern der Erhalt der genossenschaftlichen Strukturen und ein Zusammenschluss auf Augenhöhe“. Als moderne und ortsansässige Genossenschaft spiele für die RB Bank Raisting in Zeiten der Digitalisierung räumliche Gegebenheiten eine untergeordnete Rolle. „Im genossenschaftlichen Sinne ist ein positives Miteinander aller benachbarten Banken nur von Vorteil. Wir haben mit der Raiffeisenbank Singoldtal eG unseren Wunsch-Fusions-Partner gefunden und werden alles daran setzen, die Fusion zum Wohle unserer Kunden, Mitglieder und Mitarbeiter und im Sinne des langfristigen Erhalts unserer Bank vor Ort erfolgreich zum Abschluss zu bringen“, betont Müllner abschließend.