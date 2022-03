Fußgängerbrückerl am Sportplatzweg Unterhausen wird gesperrt

Der Steg wird vorerst gesperrt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Hans-Joachim Schneider

Weilheim/Unterhausen - In die Unterhaltspflicht der Stadt Weilheim, Abteilung Tiefbau fallen circa 100 Ingenieurbauwerke, hauptsächlich Brücken mit mehr als zwei Meter Spannweite und Durchlässe. Es werden turnusmäßige Brückenprüfungen durchgeführt. Im Zuge dieser Untersuchungen wurden einige Mängel festgestellt, die instandhaltende Maßnahmen erfordern. Diese wurden jeweils an die Stadtwerke Weilheim zur schnellstmöglichen Umsetzung gemeldet.

In einem Fall jedoch, das teilte die Stadt mit, ist die Standsicherheit in einem Maße beeinträchtigt, dass das Bauwerk nicht mehr länger für die öffentliche Nutzung freigegeben werden kann. Es handelt sich um den Steg über den Ammer-Altarm am Sportplatzweg in Unterhausen. Dort sind die tragenden Pfeiler durch Pilzbefall dermaßen geschwächt, dass diese jederzeit ohne Vorwarnung versagen können. Der Brückenüberbau wiederum, sei augenscheinlich in einem guten Zustand, was diesen Missstand über die Jahre unentdeckt beließ. Nun ist der Steg also mit sofortiger Wirkung zu sperren.

Von Kreisbote