Gänsegeier in Wielenbach entdeckt

Von: Stephanie Novy

Wielenbach – Kreisboten-Leser Otfried Werking hat vergangenes Wochenende ein ungewohntes Fotomotiv entdeckt.

1 / 6 Ein Kreisboten-Leser hat einen Gänsegeier in Wielenbach gesichtet. © Werking

Am westlichen Rand von Wielenbach, am Holzlagerplatz bei der Brücke nach Unterhausen Höhe Zugspitzstraße, lief ihm ein ungewöhnlicher Vogel vor die Linse. Wie Werking erklärt, handele es sich nach fachkundigen Aussagen um einen Gänsegeier. Die Herkunft ist noch unbekannt. Von Wielenbach hat es den Vogel in den Bereich Unterhausen gezogen. Laut LBV ist der europäische Verbreitungsschwerpunkt die Iberische Halbinsel. Gänsegeier brüten auch wieder in den französischen und italienischen Alpen. Die Gänsegeier der Alpen überwintern in wärmeren südlichen Gebieten.