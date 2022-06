Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg

Von: Ursula Gallmetzer

Teilen

Peißenberg ‒ Über 400 Autos, unzählige Motorräder und ein nicht endender Besucherstrom: Nach zwei Jahren Pause war der Zuspruch beim zehnten Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festivals am vergangenen Samstag enorm.

1 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

2 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

3 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

4 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

5 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

6 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

7 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

8 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

9 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

10 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

11 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

12 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

13 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

14 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

15 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

16 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

17 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

18 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

19 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

20 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

21 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

22 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

23 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

24 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

25 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

26 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

27 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

28 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

29 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

30 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

31 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

32 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

33 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

34 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

35 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

36 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

37 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

38 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

39 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

40 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

41 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

42 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

43 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

44 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

45 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

46 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

47 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

48 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

49 / 49 Es fand wieder das Gasoline Gang Vintage Motor & Music Festival in Peißenberg statt. © Gallmetzer

„Es war einfach der Hammer“, ist Franco Colle nach dem Oldtimertreffen überwältigt. Der Chef der Gasoline Gang kümmerte sich den ganzen Tag mit seinem Team um den reibungslosen Ablauf auf dem Areal der Tiefstollenhalle. „Alles verlief völlig friedlich“, ist er dankbar, dass es wie auch in den letzten Jahren keine großartigen Probleme gab.



Lediglich die hohen Temperaturen machten vor allem den Helfenden an den Catering- und Getränkeständen zu schaffen. Trotz Kreislaufproblemen wurde dennoch weiter geschuftet. „Sie haben Übermenschliches geleistet“, ist Colle beeindruckt.



Auch Moderator Michael Krabler gab in der prallen Sonne alles. Er führte launige Kurzinterviews mit den Einfahrenden und lieferte interessante Hintergrundinformationen zu den Oldtimern und ihren Insassen. Am Nachmittag kürte er gemeinsam mit Kurt Guffanti und Vereinschef Colle die Gewinner der Prämierung. In den Kategorien Blechroller, Bike, EU-Car, US-Car und Wild Thing hatte die Jury zuvor die spektakulärsten und schönsten Fahrzeuge ausgewählt. Die Sieger erhielten kunstvoll aus Autoteilen gestaltete Trophäen. Die Preisträger hatten teilweise lange Anreisen, die ebenfalls gewürdigt wurden bei der Entscheidung. „Es waren sogar Leute aus der Schweiz, aus Liechtenstein und aus Österreich da“, freute sich Colle, dem seine Begeisterung für die Siegerfahrzeuge deutlich anzumerken war. Auch das Publikum kam aus dem Staunen nicht heraus. Ob Kleinkind oder fachsimpelnder Oldtimerfan: Alle Autos und Motorräder, die auf dem ganzen Gelände abgestellt waren, wurden genau unter die Lupe genommen.



Abseits der Fahrzeuge gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf der Freiluftbühne. Zwar fiel die geplante erste Band wegen eines Motorradunfalls eines Mitglieds aus, jedoch sprangen The Ukelites aus Österreich kurzerhand ein. Nach dem Auftritt von The Milestones wurde ab 22 Uhr dann in der Halle weitergefeiert. Rock‘n‘Roll-Fans konnten hier zu Jake Calypso & His Red Hot und den Rockin‘ Midgets ausgiebig tanzen. „Die Stimmung war extrem ausgelassen“, freut sich Colle und ergänzt: „Die Menschen waren einfach glücklich.“

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.