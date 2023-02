Geänderte Öffnungszeiten des Hallenbads Weilheim

Während der Faschingsferien hat das Hallenbad Weilheim geänderte Öffnungszeiten. © Landratsamt

Weilheim ‒ Das Hallenbad Weilheim hat in den Faschingsferien (20. bis 26. Februar) geänderte Öffnungszeiten. Das teilt das Landratsamt Weilheim-Schongau mit.

Rosenmontag (20. Februar) und Aschermittwoch (22. Februar) ist am Nachmittag für das Vereinsschwimmen geöffnet. Am Faschingsdienstag (21. Februar) bleibt das Hallenbad Weilheim geschlossen.

Am Donnerstag (23. Februar) ist von 6.30 bis 8 Uhr öffentliches Frühschwimmen von 15 bis 16.30 Uhr Damenschwimmen und von 16.30 bis 21 Uhr öffentlicher Badebetrieb. Am Freitag (24. Februar) ist von 11 bis 21 Uhr öffentlicher Badebetrieb.

Am Samstag (25. Februar) ist am Vormittag Vereinsschwimmen und von 13 bis 18 Uhr öffentlicher Badebetrieb. Der öffentliche Badebetrieb ist am Sonntag (26. Februar) von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr.

Das Hallenbad Weilheim ist ab dem 27. Februar wieder regulär geöffnet. Die Öffnungszeiten sind auf der Website des Landratsamtes nachzulesen.