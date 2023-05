„Schweigende Mehrheit“

Gedenken an den ehemaligen KZ-Häftling Louis Sneh in Seeshaupt

Teilen

Prof. Dr. Ursula Münch erinnerte nicht nur, sondern mahnte vor dem Vergessen. © Wolfermann

Seeshaupt – Am 30. April 1945 wurde der 17-jährige Louis Sneh aus Ungarn mit fast 2 000 KZ-Häftlingen nach mehreren Tagen Fahrt, aus Mettenheim bei Mühldorf am Inn kommend, am Seeshaupter Bahnhof von amerikanischen Soldaten befreit. Seitdem bezeichnete er das Dorf am Starnberger See als den Ort seiner zweiten Geburt und war einige Male zu Besuch. „Wegen euch Seeshauptern glaube ich noch immer an die Menschheit“, sagte er einmal. Er starb mit 94 Jahren am 16. Januar 2022 in Santa Monica/Kalifornien. Bilder von seinen Besuchen sind im Rathaus ausgestellt.

Über 120 Besucher kamen zur diesjährigen Feier in die Seeshaupter Bahnhofstraße zum von Schulkindern mit Blumen geschmückten Mahnmal, darunter unter anderen auch Dr. Uwe Hausmann und die Verfasser des Buches „Damals im April“, Renate und Bero von Fraunberg und Heidrun Graupner. Letztere konnte als Sprecherin in diesem Jahr Prof. Dr. Ursula Münch gewinnen, die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, bekannt vom Stammtisch des Bayerischen Fernsehens. Sie gab ihrer Beunruhigung Ausdruck, dass in Teilen der Gesellschaft und vor allem im Internet Antisemitismus, Rassismus und Geschichtsrevisionismus immer weiter Fuß fassen.



Münch stellt die Frage: „Wie gehen wir mit den Provokationen und dem Verhöhnen der Opfer des nationalsozialistischen Regimes gerade in den digitalen Netzwerken um und wie war es möglich, dass das diesen Terror ausüben konnte, und zwar keineswegs im Geheimen?“ Zwangsläufig erreiche eine Gedenkveranstaltung wie in Seeshaupt immer nur diejenigen, die ohnehin bereits vom Unrecht überzeugt seien. „Es bedeutet etwas, gemeinsam den Aufwieglern, Polarisierern und Extremisten aufzuzeigen, dass sie erstens Unwahrheiten verbreiten, zweitens Unrecht tun und drittens in der Minderheit sind.“ Noch nie hätten es die Verbreiter extremen Gedankenguts gegen die gewählten Repräsentanten so leicht gehabt wie heute, gab Münch zu bedenken.

„Schweigende Mehrheit“

Vor künstlicher Intelligenz wie beispielsweise das Sprachmodell ChatGPT, das auf allem jemals im Internet veröffentlichten Geschriebenen aufbaut, mit allen Fehlurteilen und Irrtümern, warnte Münch besonders. Dabei grenze es an Zeitverschwendung, Extremisten durch Hinweise auf historische Tatsachen „bekehren“ zu wollen. Besser sei es, die „schweigende Mehrheit“ anzusprechen und denen die Fakten vorzulegen und historisch-politische Bildung zu verbreiten. „Der Schutz der rechtsstaatlichen Demokratie und des friedlichen Europas ist nicht nur Aufgabe des Staates. Er geht uns alle an“, betonte Münch abschließend.

Bürgermeister Fritz Egold wies darauf hin, dass das gemeinsame Erinnern aktueller denn je sei. Die Pfarrer Bernd Reithemann (katholisch) und Philipp Ross (evangelisch) sprachen gemeinsame Gebete und Rabbi James Cohen aus München erinnerte ebenso an Sneh wie das Ehepaar von Fraunberg. Berührend waren die jiddischen und hebräischen Lieder von Nikola David, dem Kantor der Liberalen Jüdischen Gemeinde Beth Schalom aus München.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.