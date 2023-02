Gedenkkonzert in Weilheim zeigte den Mut der Widerstandskämpfer

Von: Stephanie Novy

Teilen

Die Münchener Theatergruppe „Die Wolken“ und der Weilheimer Pianist Jürgen Geiger gestalteten gemeinsam im Stadttheater das Gedenkkonzert zum Todestag der Geschwister Scholl. Es trafen Musik und Bewegungstheater aufeinander. © Novy

Weilheim – Es war ein bewegender Abend, der wohl niemanden kalt ließ. Beim Gedenkkonzert zum Todestag der Geschwister Scholl wurden die Hoffnung, der Mut und der Kampfeswille der Mitglieder der Weißen Rose deutlich.

Es brauchte nicht viel. Kein raumeinnehmendes Bühnenbild. Keine großen Lichteffekte. Keine aufwendigen Kostüme. In der Mitte der Bühne des Stadttheaters stand lediglich der Flügel, an dem der Weilheimer Pianist Jürgen Geiger saß. Dazu die Beiträge der Münchener Theatergruppe „Die Wolken“ – mal zurückgenommen und leise, mal voller Kraft und laut. Es war ohne Frage ein in Erinnerung bleibender Abend und ein würdiges Gedenken.

Es ist ein Zusammenspiel von Musik und Bewegung, das die Grundlage für das Gedenkkonzert zum Todestag der Geschwister Scholl bildet. Dazu Textauszüge, die von der Münchener Theatergruppe „Die Wolken“ vorgetragen werden. Es sind Auszüge aus Briefen und aus den Verhören bei der Gestapo.



Die studentische Widerstandsbewegung „Weiße Rose“ kämpfte gegen das Nazi-Regime. Doch wo war die Unterstützung? Während der Weilheimer Pianist auf dem Flügel Beethovens „Sturmsonate“ mit viel Gefühl erklingen lässt, finden sich auf der Bühne immer mehr Personen ein. Unbewegt, ohne Ausdruck, stehen sie einfach nur da. Die „Weiße Rose“ wurde in diesem Meer der gleichen Anpassung zu einer kleinen Insel des Widerstands.



Doch woher nahmen sie den Mut? Die Kraft? Alexander Schmorell sagt: „Ich will kein stiller Gegner sein.“ Hans Scholl ist überzeugt: „Ohne Wahrheit kein Glück.“ Und seine Schwester Sophie: „Wie könnte man da von einem Schicksal erwarten, dass es einer gerechten Sache den Sieg gebe, da sich kaum einer findet, der sich ungeteilt einer gerechten Sache opfert.“ Diese und viele weitere Aussagen entfalten auf der Bühne ihre volle Kraft durch die sehr eindringliche szenische Darstellung der Theatergruppe unter der Regie von Thomas Ritter.



Der Fokus der Aufführung liegt auf dem Mut der Mitglieder der „Weißen Rose“. Selbst, nachdem sie im Lichthof der Münchener Ludwig-Maximilans-Universität Flugblätter verteilten und von der Gestapo daraufhin verhaftet wurden, standen sie für ihre Sache ein. Fordernd, verachtend zitiert ein Darsteller aus dem Verhörprotokoll der Gestapo: „Sind Sie nach diesen Aussprachen nun nicht doch zu der Auffassung gekommen, dass man Ihre Handlungsweise und das Vorgehen gemeinsam mit Ihrem Bruder und anderen Personen gerade in der jetzigen Phase des Krieges als ein Verbrechen gegenüber der Gemeinschaft, insbesondere aber unserer im Osten schwer und hart kämpfenden Truppen, anzusehen ist, das die schärfste Verurteilung finden muss?“



Sophie Scholl antwortete bestimmt und ohne zu zögern: „Von meinem Standpunkt muss ich diese Frage verneinen. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen.“ Auch Sophies Bruder Hans lässt in seinem Brief an die Eltern vor der Hinrichtung wissen: „Ich bin ganz stark und ruhig.“

Die Theatergruppe und Geiger am Klavier lassen bei der Aufführung der Musik und der Sprache genug Raum, um für sich selbst zu wirken. Die Schauspieler schaffen es, mit ihrem szenischen Spiel die richtigen Akzente zu setzen. Mal zurückhaltend im Kleinen, mal laut mit großen Gesten.



Sie zeigen die Beweggründe und den Mut der Widerstandskämpfer, die auch Kontakte nach Weilheim zum Gmünder Hof und der katholischen Jugend hatten, auf. Es wird zudem die Brutalität und die Unbarmherzigkeit des Regimes deutlich. Letztlich mussten die Mitglieder der Weißen Rose ihr Leben lassen, weil sie Flugblätter verteilten. Eben jene Flugblätter fallen an diesem Abend im Stadttheater vom Balkon in den Schoß des Publikums. Lange hallen auch noch die letzten Worte Hans Scholls vor seiner Hinrichtung nach, die die Theatergruppe mehrmals mit großem Druck wiederholt: „Es lebe die Freiheit.“



Die ermordeten Mitglieder der Weißen Rose:

Sophie Scholl (21 Jahre)

Hans Scholl (24 Jahre)

Christoph Probst (23 Jahre)

Alexander Schmorell (25 Jahre)

Kurt Huber (49 Jahre)

Willi Graf (25 Jahre)

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.