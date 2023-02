Gedenkkonzert in Weilheim zum Todestag der Geschwister Scholl

Von: Stephanie Novy

Über das Gedenkkonzert zum Todestag der Geschwister Scholl informierten (von links) Jürgen Geiger, Ragnhild Thieler und Thomas Ritter. © Novy

Weilheim – Zum 80. Mal jährt sich heuer der Todestag der Geschwister Scholl – Widerstandskämpfer der Weißen Rose. In Weilheim wird ihnen auf besondere Weise gedacht.

Es war der 18. Februar 1943 als es im Lichthof der Ludwig- Maximilians-Universität in München Flugblätter „regnete“. Darauf rief die Widerstandsgruppe Weiße Rose zum Sturz des Nazi-Regimes auf. Vier Tage später wurden Sophie und Hans Scholl sowie ein weiteres Mitglied der Weißen Rose, Christoph Probst, deshalb hingerichtet.

Seit sechs Jahren wird in eben jenem Lichthof der Münchener Universität ein Gedenkkonzert veranstaltet – alljährlich zum Todestag. Maßgeblich für die musikalische Darbietung verantwortlich ist dabei der Weilheimer Organist und Pianist Jürgen Geiger. Das nunmehr siebte Gedenkkonzert wird jetzt erstmals in der Kreisstadt stattfinden. Nicht nur, weil Geiger hier lebt, sondern auch, weil die Weiße Rose eine Verbindung ins Oberland hatte. So gab es wohl unter anderem heimliche Treffen in der Weilheimer Sakristei.

Ursprünglich initiiert und zusammen mit Geiger für die Gestaltung der Veranstaltung zuständig ist Thomas Ritter. Er ist unter anderem freier Theatergestalter. Zusammen mit Geiger und seiner Theatergruppe „Die Wolken“ soll das Gedenken etwas ganz besonderes werden. Kein reines Theater, kein reines Konzert. Ritter spricht von einer Mischung aus Musik, Sprache und Bewegungstheater. Geiger wird am Klavier zu hören sein. Die „Sturm“-Sonate von Ludwig van Beethoven wird dabei gleich zu Beginn eine tragende Rolle spielen. Auch das „Regentropfen“-Prélude von Frédéric Chopin und Improvisationen wird Geiger zum besten geben. Dazwischen gibt es von der Theatergruppe vorgetragene Sequenzen, die sich mit den Träumen, Hoffnungen oder auch der Standhaftigkeit der Geschwister Scholl auseinandersetzen.



Stadträtin und Kulturreferentin Ragnhild Thieler freut sich auf die Veranstaltung und hofft, dass vor allem auch viele junge Menschen bei dieser „ganz anderen Art des Gedenkens“ dabei sein werden.



Das Konzert findet am Samstag, 25. Februar, um 19 Uhr im Stadttheater statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Weiße Rose Stiftung wird gebeten.

