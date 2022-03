Gegen den Ukraine-Krieg: Friedensdemo in Peißenberg

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Rund 250 Kundgebungsteilnehmende versammelten sich auf dem Rathausplatz. © Jepsen

Peißenberg – „Herr Putin, selbst wenn Sie alle Panzer Ihres Landes in Bewegung setzen würden, die Freiheit werden Sie niemals niederwalzen können. Wir werden Ihnen die Stirn bieten.“ Das war eine der zentralen Botschaften, die vergangenen Sonntag von der Friedensdemo auf dem Peißenberger Rathausplatz ausgingen.

Das Zitat stammt von Petra Maier. Die Ex-TSV-Präsidentin und Ex-Gemeinderätin hatte gemeinsam mit dem aktuellen TSV-Präsidenten Stefan Rießenberger und dem Peißenberger Anwalt Alexander Rossner zur Kundgebung aufgerufen. Die Veranstaltung war ein Zeichen für Frieden und gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine.

Vor rund 250 Demo-Teilnehmenden differenzierten die Redner: „Es ist nicht das russische Volk, das sein Brudervolk angreift, es ist Putins Regime“, konstatierte Maier. Auch Rossner fand klare Worte: „Ich finde es sehr traurig, dass Mitbürger mit russischen oder weißrussischen Wurzeln angefeindet werden. Die Leute sind über Putin ebenso entsetzt wie wir.“ Und: „Wir sind stärker als der Hass.“



Dass die Folgen des Krieges inzwischen auch in Peißenberg hautnah mitzuerleben sind, zeigte der berührende Auftritt von Inna Bystrik. Die 41-Jährige ist vor ein paar Tagen mit ihren beiden Kindern aus Saporischschja geflohen. In der 762 000-Einwohner-Stadt im östlichen Teil der Ukraine steht auch das größte Atomkraftwerk des Landes. Bystrik und ihre Kinder wurden von der Familie Rossner aufgenommen. Ihr Ehemann ist in der Ukraine geblieben. Er kämpft an der Frontlinie gegen die Invasoren. Über Dolmetscher Maxim Ostaptschuk berichtete Bystrik über die traurige Lage in ihrer Heimat: „Die Leute haben tierische Angst. Sehr viele Kinder sind schon verstorben. Es ist schwierig zu begreifen, warum das alles geschieht. Wir leben im 21. Jahrhundert. Da sollte so etwas doch tabu sein.“

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.