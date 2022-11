Oberhausener Gemeinderat ändert seine ablehnende Haltung

Von: Peter Stöbich

Der Gemeinderat hat seine Meinung in Bezug auf die Ausweisung eines Baugebiets in der Waldstraße geändert. © Symbolfoto: PantherMedia/pressmaster

Oberhausen – Riesig war das Interesse der Bürger an der jüngsten Gemeinderatssitzung, die deshalb vom Oberhausener Rathaus in den großen Saal beim Stroblwirt verlegt werden musste. Einziges Thema an diesem Abend war die Ausweisung eines neuen Baugebiets an der Waldstraße, worüber die Räte bereits vor einigen Wochen ausführlich diskutiert hatten.

Damals lehnte es eine knappe Mehrheit ab, die Bauleitplanung fortzuführen (wir berichteten), worauf mehrere Mitglieder des Gremiums eine erneute Debatte beantragten. „Denn es geht darum, Schaden von der Gemeinde abzuwenden“, sagte Stefan Reichert (Tradition und Fortschritt) in der Sondersitzung. Er gehört zu den Befürwortern eines neuen Baugebiets, äußerte aber Verständnis für die skeptische Haltung einiger Ratsmitglieder. „Trotz der geologisch anspruchsvollen Lage ist die Waldstraße nicht problematischer als andere Flächen im Gemeindegebiet“, stellte er in der regen Diskussion fest.



Im Kaufvertrag steht für Oberhausen zwar eine Rücktrittsklausel, doch die Voraussetzungen für einen (kostspieligen) Rückzieher sieht Reichert nicht als gegeben an. Viel Geld für eine saure Wiese – das ist der Knackpunkt in dieser Angelegenheit, denn etliche Räte wollen das Risiko einer juristischen Auseinandersetzung nicht eingehen.



Detaillierte Untersuchungen nötig

Zumindest solange nicht, bis Gutachter und Behörden zum eindeutigen Schluss kommen, dass an der Waldstraße nicht gebaut werden kann beziehungsweise darf. Bisher ist das nicht klar, denn in der vorangegangenen Sitzung hatten die Ingenieure nur von „relativ hohem technischen und finanziellen Aufwand für die künftigen Bauherren“ gesprochen. Auf jeden Fall seien noch detaillierte Untersuchungen des Geländes nötig, für deren Kosten die Kommune aufkommen muss. Das könnte ein beachtlicher Betrag werden, befürchten die Gegner einer Baulandausweisung, zu denen auch Bürgermeister Rudolf Sonnleitner gehört.



Weitere Gegenargumente in der Sitzung waren unter anderem ein aufwändiger Bodenaustausch sowie die zu erwartende Zunahme des Verkehrs. Trotzdem fehlten hieb- und stichfeste Argumente gegen neue Bauplätze, hieß es in dem einstündigen Hin und Her. Acht Ratsmitglieder sprachen sich dafür aus, die Bauleitplanung fortzuführen und die Planer mit entsprechenden Vorschlägen zu beauftragen, sechs Räte stimmten dagegen. Schlussendlich dürften wohl das Wasserwirtschaftsamt und andere Träger öffentlicher Belange das Sagen haben, wenn die erforderlichen Analysen vorliegen.

