Gemeinsam feiern beim hAMMERsound-Festival in Peißenberg

Von: Ursula Gallmetzer

Die Kreisjugendpfleger Christina Bernhard (kniend, li.) und Wolfgang Herz (grünes Hemd) freuen sich gemeinsam mit ihrem Team, dem Peißenberger Bürgermeister Frank Zellner (hi. 3.v.li.), den Vertretern der Jugendzentren und des Kreisjugendrings sowie vielen Sponsoren auf das hAMMERsound-Festival. © Gallmetzer

Peißenberg – Der Start in die Sommerferien wird allen Jugendlichen von der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises versüßt: Zum zweiten Mal findet auf dem Peißenberger Festplatz am Freitag, 29. Juli, das hAMMERsound-Festival statt.

Über 3 000 Menschen kamen 2018 zur Premiere des Festivals. Eigentlich sollte es nach diesem Erfolg alle zwei Jahre stattfinden. Doch Corona machte wie bei vielen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Umso mehr freuen sich die Organisatoren nun, dass das Festival endlich in die zweite Runde gehen kann.

„Wir wollen einfach, dass die jungen Menschen wieder unbeschwert feiern können“, sagt Kreisjugendpflegerin Christina Bernhard. Damit das gelingt, haben sie und ihr Team sich mächtig ins Zeug gelegt. Unterstützt werden sie von den Jugendzentren im Landkreis und dem Kreisjugendring. Außerdem helfen die Gemeinde Peißenberg und der Bauhof, wo es nur geht. Zahlreiche Sponsoren ermöglichen, dass das Festival kostenlos angeboten werden kann. „Das hat uns eine riesen Last von den Schultern genommen“, ist Bernhard dankbar. Denn das Festival soll wirklich für alle sein, egal, welchen finanziellen Hintergrund sie haben.



Auch an die Barrierefreiheit wurde gedacht. In Zusammenarbeit mit der Initiative „Barrierefrei feiern“ wurden Gelände sowie Konzept begutachtet und angepasst. Zusätzlich zu barrierefreien Angeboten gibt es ein „Awareness-Team“, das sich um die Anliegen der Gäste kümmert, sowie einen „Safe Space“ als Rückzugsmöglichkeit. Um die Gesundheit nicht zu gefährden, werden am Einlass Ohrstöpsel und medizinische Masken verteilt.



Auf der Livebühne geht es um 13 Uhr los mit den vier Gewinnern aus den drei Bandcontests, die im Frühling in den Jugendzentren stattfanden. Zunächst starten Uppercut aus Penzberg (13 Uhr), bevor die Youngsters von Akili dran sind (13.45 Uhr). Um 14.30 Uhr dürfen Secret Reason aus Kaufering zeigen, was sie können. Im Anschluss sind Hey Sis, eine reine Mädelsband aus Österreich, dran.



Die Headliner, die danach auftreten, wurden nach den Wünschen der Jugendlichen akquiriert. „Es gab eine Umfrage“, erklärt Kreisjugendpfleger Wolfgang Herz. Aus über 40 eingereichten Vorschlägen musste er mit seinem Team selektieren. „Manche hatten keine Zeit, manche waren einfach zu teuer“, gibt Bernhard Einblicke in die Auswahl. Schließlich waren vier passende Acts gefunden: David Gramberg (16.15 Uhr), Stand up Stacy (17.30 Uhr), Rote Mütze Raphi und die Kytes (20.30 Uhr). Von Rap über Indie oder Metal bis zu Pop und Punkrock ist somit für jeden Geschmack etwas geboten. Am Skaterplatz legt in den Umbaupausen ein DJ auf. Dort findet auch ein Wettbewerb für alle Skater und Scooterfahrer statt. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt online oder direkt vor Ort am Festival. Helme sind Pflicht.



Als dritte Komponente wird die Azubimeile aufgebaut. Der Ansturm auf die freien Plätze war riesig. 30 Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen werden vertreten sein und sich präsentieren. „Der Unterschied zu klassischen Ausbildungsmessen ist, dass die Unternehmen da hinkommen, wo die Jugendlichen sind“, erklärt Herz.



Damit alle Jugendlichen sicher zum Festplatz kommen, gibt es kostenlose Shuttlebusse, die alle Gemeinden im Landkreis ohne Bahnhof anfahren. Die Kosten übernehmen die Kommunen. Auf ein verbilligtes Zugticket wie 2018 wurde verzichtet, da das Neun-Euro-Ticket genutzt werden kann. Ab 22 Uhr fahren Nachtbusse, die in vier Linien die Orte ohne Bahnverbindung anfahren. Tickets kosten drei Euro. Fahrkarten sind bereits jetzt unter anderem in den Jugendzentren erhältlich, können aber auch am Eingang des Festivals gekauft werden. Dort werden ebenfalls die beliebten Festivalbändchen verteilt. Auch bei Regen findet die Veranstaltung statt, bei der bereits rund 400 Helfer involviert sind. Dennoch wird noch nach weiteren Mitgliedern für die Festival-Crew gesucht.



Alle Informationen zum Festival gibt es online sowie auf den Kanälen bei Instagram und Facebook.

