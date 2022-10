Gemeinschaftliche Pflanzaktion auf Streuobstwiese am Gmünder Hof

Von: Antonia Reindl

Kreisfachberater Johann-Christian Hannemann (mit Stamm in den Händen) zeigte den Schülerinnen und Schülern, wie ein Streuobstbaum richtig gepflanzt wird. © Reindl

Weilheim – Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes der Weilheimer Fachschule für Agrarwirtschaft, des Vereins Brücke Oberland und der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege des Landratsamtes Weilheim-Schongau wurde am vergangenen Dienstag die Streuobstwiese vom Gmünder Hof mit weiteren Stämmen bereichert. Die Obstgehölze wurden dabei von Schülerinnen und Schülern der Fachrichtung Ökologischer Landbau gepflanzt.

Mit dem bayerischen Streuobstpakt sollen die Anlage, der Erhalt und die Pflege von Streuobstbeständen unterstützt werden. Dabei wird unter anderem die Pflanzung von satten eine Million Obstgehölzen im Rahmen des Programms „Streuobst für alle!“ gefördert. Einige Apfel- und Birnenbäume finden sich bereits auf der Streuobstwiese vom Gmünder Hof, der von der Brücke Oberland als soziale Landwirtschaft für ambulante Kinder-, Jugend- und Familienhilfe betrieben wird. Seit 2017 werden dort Streuobstbäume gepflanzt und gepflegt. Ein Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt – und zum Erhalt alter Sorten.

Noch ein paar weitere Bäume pflanzten nun die Schülerinnen und Schüler der Weilheimer Fachschule für Agrarwirtschaft, Fachrichtung Ökologischer Landbau, an einem Tag ihrer Blockwoche „Naturschutz und Landschaftspflege“ in Zusammenarbeit mit der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege des Landratsamtes Weilheim-Schongau und des Vereins Brücke Oberland. Nicht die erste Kooperation des Trios, worauf Landrätin Andrea Jochner-Weiß bei der Pflanzaktion hinwies.

Wurzelbehandlung für die Bäume

Nach einem theoretischen Teil ging es für die Schülerinnen und Schüler an die Praxis. Auf der Wiese erläuterte Johann-Christian Hannemann, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, wie ein Baum richtig gepflanzt wird, vom Lochausheben und Einsetzen über das richtige Schichten des Aushubs bis hin zum Stützen und Stutzen. Am ersten Baum wurden dabei die einzelnen Schritte von der „Wurzelbehandlung“ bis zum Pflanzenschnitt an den Ästen und Augen veranschaulicht. Im Anschluss packten dann die Schülerinnen und Schüler an.



Sebastian Gut, Bereichsleiter von Brücke Oberland, erklärte, dass die Bäume dieser Pflanzaktion die letzten der aktuell geplanten Ausbaustufe seien. Außerdem werde noch eine Hecke „für Insekten und andere Tierarten“ an der B2 gepflanzt. Ein Teil davon zeigte sich da bereits.



Von einem Ende aber kann nicht die Rede sein. Eine Streuobstwiese, betonte Hannemann, sei „nichts Fertiges“, keine abgeschlossene Baustelle, man müsse immer wieder „vorbeischauen“.

