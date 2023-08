Geothermie-Untersuchung in Weilheim: Kontroversen im Stadtrat

Von: Stephanie Novy

Der Stadtrat diskutierte kürzlich darüber, ob in Weilheim die Möglichkeit einer Geothermie-Anlage untersucht werden soll. © Symbolfoto: PantherMedia/robert_g

Weilheim – Eine Firma möchte untersuchen, ob in Weilheim eine Geothermie-Anlage möglich wäre. Genau gesagt, geht es um den Standort Hartwiese. Dieses Gebiet erstreckt sich zwischen dem Ammersee und Starnberger See in Richtung Süden – hauptsächlich über die Gemeindegebiete Pähl, Raisting, Wielenbach und Weilheim. Im Stadtrat waren bei einer Sitzung nicht alle von dem Vorhaben überzeugt.

„Ziel der antragstellenden Firma ist die Erschließung der Malmkarbonate mittels eines Closed-Loop-Verfahrens für Zwecke der geothermischen Wärmeversorgung im Erlaubnisgebiet“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage aus dem Stadtrat. Closed-Loop-Verfahren bedeutet, dass es sich um einen geschlossenen Kreislauf eines tiefengeothermischen Systems handelt. Es wird auch kein Grundwasser entnommen. Das erklärte Stefan Kirchmayer von der Bauverwaltung. Er verglich das System mit einer Fußbodenheizung. Dies sei ein relativ neues Verfahren.



Finanzielle Verpflichtungen würden sich hieraus auch nicht ergeben. Kirchmayer verwies darauf, dass es unter bestimmten Voraussetzungen möglich wäre, das Fernwärmenetz der Stadtwerke einmal daran anzuschließen.



Welche ökologischen Auswirkungen dieses neue System im Bereich Geothermie haben kann, das könne man derzeit noch nicht abschätzen. Das zu klären, sei aber die Aufgabe des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.



Im Stadtrat war vor allem die Fraktion der Freien Wähler skeptisch. Romana Asam etwa bemängelte, dass gar nicht klar sei, ob Wärme oder Strom gewonnen werden soll. „Wir sollten vorher wissen, welche Anlage wir zu erwarten haben und welche Auswirkungen das haben wird.“ Parteikollegin Susann Enders mahnte, erst genau zu prüfen, „bevor wir nicht mehr ‚Stopp‘ sagen können“. Vor allem den Grundwasserschutz dürfe man nicht außer Acht lassen.



Bürgermeister Markus Loth (BfW) sah ebenfalls die Notwendigkeit von weiteren Informationen. Er sagte zu, dass man einen Experten in die Sitzung einladen würde, um die Technik genau zu erklären. Das begrüßte auch Roland Bosch (ÖDP), denn es gebe noch „viele technische Fragen zu klären“.



„Entschärftes System“

Stefan Emeis (Grüne) könne die Maßnahme „aus Klima-Gründen nur begrüßen“. Zudem handele es sich bei dem neuen System um ein „entschärftes Verfahren“, da nichts aus dem Boden entnommen werde. Ob man Strom oder Wärme gewinnen könnte, das werde sich erst nach den Voruntersuchungen herausstellen.



Als Klimareferent würde er die Maßnahme ebenfalls begrüßen, so Karl-Heinz Grehl (Grüne). Es sei wichtig, eine „Alternative zum Holz“ zu finden, bezog er sich auf die Suche nach erneuerbaren Energien.



Klaus Gast (CSU) war ebenfalls dafür, dass man die Voruntersuchungen durchführen sollte. Er verstand augenscheinlich nicht, warum man dagegen stimmen sollte. Aktuell sei man auf Energie-Importe, etwa aus Neuseeland, angewiesen. Dass man hier vor Ort nicht mal schauen wolle, was machbar ist, sei für ihn „hanebüchen“. Auch Alfred Honisch (Grüne) betonte noch einmal, dass es zunächst nur darum ginge, Daten zu sammeln.



Am Ende stimmte die Mehrheit für die Erlaubnis zu den Voruntersuchungen. Lediglich Asam und Enders stimmten dagegen.