Geplantes Neubaugebiet in Oberhausen: Bürgerentscheid am 23. April

Von: Peter Stöbich

Der Termin für den Bürgerentscheid steht fest. Am 23. April ist es so weit. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / bychykhin

Oberhausen – Mit Spannung wird in der Gemeinde Oberhausen der Ausgang des Bürgerentscheids erwartet, bei dem es um das geplante Neubaugebiet an der Waldstraße geht (wir berichteten).

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat festgelegt, an welchem Termin die Bürger zur Abstimmung ins Rathaus kommen können. „Die Verwaltung schlägt den 23. April vor“, sagte Bürgermeister Rudolf Sonnleitner, „weil wir zur Vorbereitung noch einige Zeit brauchen und den Termin nicht in die Osterferien legen wollten.“ Die Räte folgten einhellig diesem Vorschlag.



Dass es zu einem Bürgerentscheid kommt, hat eine lange Vorgeschichte. Vergangenen Herbst hatte sich eine Ratsmehrheit dagegen ausgesprochen, dass das Baugebiet näher untersucht werden soll. Wenige Wochen später gab es dann einen überraschenden Meinungsumschwung, als doch eine Fortführung der Bauleitplanung beschlossen wurde. Deshalb machte sich Architektin Sandra Urbaniak an die Planung für insgesamt 26 Wohneinheiten an der Waldstraße.



Dagegen sammelten die Mitglieder einer Bürgerinitiative Unterschriften und erreichten, dass der Gemeinderat ihr Bürgerbegehren für zulässig erklärte. Die Gegner des Vorhabens bezweifeln, dass es Bedarf für die Wohneinheiten gibt, zumal ein Baugebiet an dieser Stelle eine Fehlentwicklung sei. Auch Probleme mit Starkregen und Verkehr sowie energetische Gesichtspunkte werden angeführt.



Falls dieser Argumentation am 23. April genügend Bürger folgen werden, liegt die Bauleitplanung ein Jahr lang auf Eis und die Gemeinde müsste sich überlegen, ob sie von einer Rücktrittsklausel im Kaufvertrag Gebrauch macht.

