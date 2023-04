Gesundheitswoche in Peißenberg vom 23. bis 30. April

Von: Bernhard Jepsen

Freuen sich auf die Gesundheitswoche: (v. li.) Matthias Reichhart, Werner Jungwirth (Gemeindewerke), Fabian Schmäling (TSV Peißenberg), Petra Hunger, Hans Hornauer, Robin Scheffler (Therapiezentrum PRO), Marco Sailer, Sophia Zwerger und Philipp Kircher. © Jepsen

Peißenberg – Am kommenden Sonntag, 23. April, startet die vierte Auflage der Peißenberger Gesundheitswoche. Die Veranstaltungsplattform verspricht ein buntes und vielfältiges Programm für Jung und Alt.

Bis zum 30. April werden knapp 40 Aktionen, Info-Veranstaltungen, Kurse, Workshops und Schnupperangebote über die Bühne gehen. Als Premiumpartner beteiligt sind erneut die Volkshochschule, das Rigi-Center, die Gemeindewerke, das Therapiezentrum PRO, die Rigi-Rutsch‘n, die Gemeinde, der TSV Peißenberg, die Krankenhaus-GmbH und der örtliche Alpenverein. Aber auch viele kleinere und auswärtige Veranstalter sind am Start, wie zum Beispiel die Schreinerei Bockamp aus Hohenpeißenberg, die sich dem Thema „Gesundes Schlafen“ widmet.

Mit ihren Inhalten trifft die Gesundheitswoche nach wie vor den Nerv der Zeit. Die Themen „Gesundheit“, „Sport“ und „Wellness“ spielen auch nach der Hochphase der Corona-Pandemie eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. „Der Run auf unsere Gesundheitskurse ist nach wie vor ungebrochen. Die Kurse boomen“, erzählt Marco Sailer, der neue Leiter der Volkshochschule. Auch das Sportstudio „Fit-life“ kann sich über mangelnden Zuspruch nicht beklagen: „Die Zahl derer, die etwas für ihre Gesundheit tun wollen, ist stetig am Steigen“, berichtet Studio-Mitarbeiterin Sophia Zwerger. Vor allem die ältere Generation scheint sich mehr für das Thema „Gesundheit“ zu interessieren, als es früher der Fall war. Das zumindest hat Apotheker Philipp Kircher (St. Ulrich-Apotheke) festgestellt: „Senioren wollen nicht nur lang, sondern auch gut leben.“ Laut einer AOK-Studie sind infolge des demografischen Wandels die 70- bis 75-Jährigen inzwischen die größte Gruppe, die in den Apotheken Rezepte einlösen.

Rundlauf für den guten Zweck

Zwerger und Kircher sorgen als Veranstalter übrigens auch in diesem Jahr für eines der Highlights während der Gesundheitswoche. Am 23. April startet um 11 Uhr der zweite Peißenberger Gesundheitslauf. Vom Moosleiten-Parkplatz geht es auf einer fünf Kilometer langen Rundschleife über die Neue Bergehalde und den Guggenberg. Heuer wird es eine Zeitmessung geben, „um ein bisschen Wettbewerbscharakter reinzubringen“, wie es Kircher formuliert. Aber: „Die Zeitmessung ist kein Muss. Der Spaß und der Gesundheitsaspekt sollen im Vordergrund stehen“, betont Kircher. Die fünf Euro Startgebühr, die pro Läufer fällig werden, gehen als Spende direkt an die Haunersche Kinderklinik.



Von der Programmliste gestrichen werden musste der Messetag zum Auftakt der Gesundheitswoche. „Es ist nicht gelungen, genügend Teilnehmer dafür zu akquirieren“, berichtet Matthias Reichhart, der als Marketingfachmann die Veranstaltungsplattform organisiert. Doch es gibt Ersatz: Die Krankenhaus GmbH lädt am 23. April unter dem Motto „Gesundheit live“ zu einem großen Info- und Aktionstag ein. Das Themenspektrum reicht von Darmkrebs, Organtransplantation über Endoprothetik bis hin zu Durchblutungsstörungen und zur Schmerztherapie. „Es ist ein tolles, buntes Programm für ein breites Publikum“, kündigt GmbH-Pressesprecherin Petra Hunger an: „Jeder im Landkreis kann sich davon angesprochen fühlen.“



Mit mehreren Programmpunkten beteiligt sich auch der TSV Peißenberg an der Gesundheitswoche – und zwar mit einem Hobby-Tischtennisturnier für Kinder und Jugendliche, einer Fahrradtour und einer Sportzeichenabnahme (alle drei Events finden am 29. April statt) sowie einem Stockweitschießen am Volksfestplatz (30. April).



Einen genauen Überblick zum Programm der Gesundheitswoche gibt online.

