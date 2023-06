Gibt es in der Zukunft eine Schule ohne Lehrkräfte? – Künstliche Intelligenz: Fluch oder Segen?

Von: Kai Lorenz

Region - Künstliche Intelligenz (KI) könnte die größte technologische Revolution seit Erfindung des Smartphones sein. In vielen Bereichen der Wirtschaft hält die KI schon Einzug. Doch was ist eigentlich mit unseren Schulen? Kann ChatGPT sogar eine Lehrkraft ersetzen? Also ganz nach dem Motto: KI, übernehmen Sie! Gibt es in der Zukunft eine Schule ohne Lehrkräfte? Und wie gehen die Schulen aktuell mit diesem Thema um? Wir haben bei Pädagogen, ChatGPT und beim Weilheimer Gymnasium nachgehakt

Künstliche Intelligenz ist nicht mehr wegzudenken. Spätestens seit ChatGPT als eindrucksvolles Anwendungsbeispiel um die Welt ging, ist KI-Technologie in aller Munde. Doch wie passt KI und Schule zusammen? Unsere Recherchen haben ergeben, dass nur wer Technologien wie KI nicht aus dem Klassenzimmer verbannt, sondern einsetzt, kann Schüler angemessen auf diese Technologien vorbereiten. Um diese Herausforderung zu meistern, brauchen altbekannte Kompetenzen ein Update: Quellen- und Medienkompetenzen sind der Schlüssel. Lehrkräfte müssen Schüler befähigen, verlässliche Quellen von unseriösen Angeboten zu unterscheiden. Dazu gehört auch, zu vermitteln, was künstliche Intelligenz ist und wie sie funktioniert. Aber kann in ferner Zukunft die KI auch den Lehrer ersetzen? Künstliche Intelligenz: Fluch oder Segen?

Wenn man die KI selbst fragt, ob sie einmal Lehrer ersetzen sollte, dann hat sie hierzu eine ganz klare Meinung, zumindest lässt sie uns das glauben. Denn auf die Frage: „Kannst du Lehrer in Schulen ersetzen?“ gab sie folgende Antwort:

„Als KI-Chatbot kann ich bestimmte Aufgaben im Bildungsbereich unterstützen, aber ich kann keine vollständige Ersatzlehrkraft an Schulen sein. Ich kann Informationen bereitstellen, Fragen beantworten, Erklärungen liefern und unterstützen, aber ich kann nicht die Interaktion und das menschliche Einfühlungsvermögen bieten, die für eine umfassende Bildungserfahrung wichtig sind.“

Das klingt weise und diplomatisch zugleich und irgendwie auch menschlich. Hinter der KI steckt ChatGPT – das von OpenAI entwickelte Chat-Programm, das in den letzten Monaten für viel Aufruhr gesorgt hat. Die Antwort zeigt aber auch, KI ist nicht mehr nur etwas, mit dem Experten interagieren können, sondern es kann auch als Gesprächspartner von Ottonormalverbraucher genutzt werden. Auch Schüler nutzen die KI inzwischen für Schulaufsätze, Referat-Ausarbeitung, zum Lernen und vieles mehr. Aber wie sieht es mit den Lehrern aus? Verlieren sie die Kontrolle über die Lern- und Hausaufgabenbereitschaft ihrer Schützlinge? Und wie kann auf der anderen Seite die KI den Lehrkräften helfen?



KI kann den Lehrer nicht ersetzen

„KI, übernehmen Sie! – Schule ohne Lehrkräfte?“ – zu diesem Thema diskutierte kürzlich Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands im Literaturhaus in München auf Einladung des Bayerischen Philologenverbandes (bpv).



Dabei machte Meidinger deutlich, dass die KI zwar an den Schulen ihren festen Platz bekommen werde, den Menschen aber nicht ersetzen könne. „Auch eine KI wird schlechten Unterricht nicht zu gutem machen“, so Meidinger. Nur einer Lehrkraft, die Begeisterung für ihr Fach versprüht, könne es gelingen, Kinder zum Lernen zu motivieren.



Faszinierende Möglichkeiten

Dennoch würden sich Lehrkräften durch die technische Entwicklung faszinierende Möglichkeiten eröffnen. Auch könnten KI-Programme zu Entlastungen für Lehrkräfte führen, etwa im Bereich Korrekturen. „Es kommt immer auf einen vernünftigen Einsatz von digitalen Hilfsmitteln im Unterricht an“, hob der DL-Präsident hervor.



Bildungspolitisch plädierte Meidinger trotz der Schnelle der technischen Entwicklung dafür, nicht in Aktionismus zu verfallen, sondern mögliche Konsequenzen genau zu evaluieren, bevor der Unterricht in Hinsicht auf KI reformiert werde. Ein Einsatz bereits in der Grundschule sei aus seiner Sicht verfrüht. „In der Grundschule müssen die Grundlagen für ein erfolgreiches Lernen gelegt werden. Hier kommt es auf die Basics wie Deutsch und Mathematik an“, erklärte Meidinger mit Verweis auf die Ergebnisse der kürzlich veröffentlichten IGLU-Studie, die unter anderem eine schlechte Lesefähigkeit von Schülern attestierte.



KI im Konsens mit Pädagogen

Und auch die KI stellt unmissverständlich klar:

„Lehrkräfte spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterrichtsgestaltung, der individuellen Betreuung der Schülerinnen und Schüler, der Bewertung von Fortschritten und der Förderung des sozialen und emotionalen Lernens. Sie bringen ihre eigene Erfahrung, ihre Persönlichkeit und ihre pädagogischen Fähigkeiten ein, um den Schülern zu helfen, sich zu entwickeln und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Dennoch kann ich als Unterstützungsinstrument verwendet werden, um Schülern zusätzliche Ressourcen und Informationen zur Verfügung zu stellen oder ihnen bei bestimmten Lernherausforderungen zu helfen. Ich kann Lehrkräfte entlasten, indem ich administrative Aufgaben übernehme oder ihnen bei der Vorbereitung von Unterrichtsmaterialien behilflich bin. Letztendlich sind jedoch die menschliche Interaktion und das pädagogische Fachwissen von Lehrkräften von unschätzbarem Wert und können nicht vollständig durch eine KI ersetzt werden.“

Wie sieht es aktuell in unseren Schulen aus?

„Wie alle Schulen stehen auch wir vor der großen Herausforderung, unsere Schülerinnen und Schüler auf KI-Technologien vorzubereiten und sie mit entsprechenden Kompetenzen auszustatten“, betont Andrea Pauline Martin, Schulleiterin am Gymnasium Weilheim. Unterstützt werden sie dabei vom bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, das einen sogenannten Orientierungsrahmen erstellt hat, der laufend über die sehr dynamische Entwicklung der KI-Technologie informiert und umfassend Hilfestellung zum Arbeiten und Lernen mit Künstlicher Intelligenz bietet. So wird hier sowohl auf datenschutzrechtliche Nutzungsbedingungen eingegangen als auch auf die vielfältigen Möglichkeiten zur Vorbereitung und zum Einsatz zum Beispiel von ChatGPT. Sinnvoll verwendet, kann KI „im Handumdrehen“ Übungsaufgaben für Mathematik oder Englisch erstellen oder Schülerinnen und Schüler zum Beispiel Sachverhalte erklären. „Um unsere Lehrkräfte ‚fit‘ für diese neue Technologie zu machen, steht ein breites Fortbildungsangebot für alle Fächer und alle Schularten auf verschiedenen Ebenen der staatlichen Lehrerfortbildung zur Verfügung, die auch bereits von vielen Lehrkräften unserer Schule wahrgenommen wurden“, betont Martin. Daneben befassen sich die Lehrer des Weilheimer Gymnasiums in sogenannten schulinternen Fortbildungen intensiv mit dem Thema KI, „das für uns – auch im Hinblick auf unsere gängige Prüfungskultur – viele weitere Veränderungen mit sich bringen wird“, so die Schulleiterin.



Wichtig ist Martin in diesem Zusammenhang, dass bei Präsentationen, Referaten und Seminararbeiten der Bewertung des Lernprozesses eine wichtige Bedeutung zukommt. Das heißt von der Themenstellung ab erfolgt eine Begleitung durch die Lehrkraft, da der Schüler unter anderem den Umgang mit digitalem Quellenmaterial erlernen soll und wie er zum Beispiel aus der Fülle der Informationen seine Fragestellung beleuchten kann. Je nach Altersstufe wird er aufgrund der zur Verfügung stehenden Information auch eigene Schlüsse ziehen können oder eine eigene Bewertung zum Thema vornehmen. „Wenn eine gute Begleitung da ist, ist es ausgeschlossen, dass ein Schüler nur den Enter-Knopf drückt, da gehört mehr dazu“, so Martin.



Bei der Präsentation seines Produkts müssen dem Schüler daher auch Fragen gestellt werden. Fragen, die er nur durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema beantworten kann. Deswegen sei es wichtig, die Schüler mit den notwendigen Kompetenzen auszustatten, sie im Umgang mit den neuen Technologien zu stärken und ihnen die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie brauchen, um sich an zukünftige Entwicklungen anzupassen – „das sind Aufgaben einer zeitgemäßen Schule“, betont die Schulleiterin.



Werte vermitteln

„Im Sinne der Werteerziehung geht es uns auch darum, unserer Schülerschaft Werte wie Respekt, Toleranz und natürlich auch Ehrlichkeit zu vermitteln. Auch dieser Aspekt spielt bei Leistungserhebungen wie Referaten, Präsentationen und Seminararbeiten eine wichtige Rolle. Einfach eine nicht selbsterstellte als eigenständige erstellte Arbeit zu präsentieren, wäre dann auch eine Täuschung“, so Martin. Fällt diese auf, hat sie dieselben Konsequenzen, als hätte man in einer Prüfung gespickt.



Kein Einser-Schüler

Und noch eins ist wichtig zu wissen: Der Chatbot ChatGPT ist kein Einser-Kandidat. Denn beim Deutsch-Abi 2022 fiel die KI bei seiner vermeintlichen Paradedisziplin, der Textanalyse, glatt durch. Das hat zumindest ein Test des Bayerischen Rundfunks zusammen mit Lehrern an bayerischen Gymnasien ergeben. Nur drei Punkte hat es gegeben, also eine glatte Fünf. Rumms! Und auch in Mathe hatte das Programm mit der Note Vier nur knapp bestanden. Die neuere Version, also ChatGPT 4.0, soll hingegen auf noch mehr Daten zugreifen können. Damit werden dann sicher auch die Noten besser ausfallen. Ob es dann für die KI zur Eins reicht?