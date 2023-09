Zweckverband treibt auch Steuern und Gebühren ein

Gibt es in Raisting bald Knöllchen für Gehsteig-Parker?

Von: Dieter Roettig

Wer künftig zu schnell in Raisting unterwegs ist, kann von so einen Mobilen Gerät geblitzt werden und bekommt Post aus Bad Tölz, dem Sitz des Zweckverbandes Oberland. © Roettig

Raisting – Sollte sich die Gemeinde wie geplant dem „Zweckverband Kommunale Dienste Oberland“ anschließen, werden die Kontrolleure wahlweise den ruhenden mit Strafzetteln oder den fließenden Verkehr mit Blitzern überwachen.

Die Entscheidung für den Beitritt will der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung beschließen, nachdem Zweckverbandsgeschäftsführer Benjamin Bursic aktuell das Konzept des Verbandes vorgestellt hat. 156 Städte und Gemeinden seien derzeit angeschlossen, wobei man sich als „der kommunalen Familie zugehörig“ sieht und ohne „Gewinnerzielungsabsicht“ arbeitet. Bursic: „Wir sind Kollegen der Verwaltung, die nur woanders sitzen.“ Denn neben der Verkehrsüberwachung sei die „Zentrale Beschaffungsstelle“ ein wesentlicher Bereich der Zusammenarbeit. Er selbst komme aus der Verwaltung als ehemaliger Geschäftsleiter und Kämmerer der Gemeinde Berg.

Einnahmen durch Strafzettel gehen an die Gemeinde

Der Zweckverband sitzt in Bad Tölz und beschäftigt derzeit 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Kernleistung bietet er die Überwachung des ruhenden und/oder fließenden Verkehrs an. Wie Benjamin Bursic ausführte, fallen bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs für die Gemeinde 30 Euro pro Stunde an. Die Sachbearbeitung, das heißt das Verschicken der „Knöllchen“ für die Parkverstöße wird je Fall mit vier Euro in Rechnung gestellt. Die Einnahmen durch die Strafzettel gehen zu hundert Prozent an die Gemeinde. Bei der Überwachung des fließenden Verkehrs durch mobile Blitzer entweder als Anhänger oder im Pkw fallen je Stunde 100 Euro an sowie für die Sachbearbeitung je Fall ebenfalls vier Euro.

Als Dienstleister übernimmt der Zweckverband alle Verfahrensschritte eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens vom Versand der Knöllchen über die Behandlung von Einsprüchen bis zum Mahnverfahren. Unabhängig von der Verkehrsüberwachung bietet der Zweckverband als „Zentrale Beschaffungsstelle“ den Kommunen Unterstützung bei der Durchführung von nationalen und europaweiten Vergabeverfahren an. Rechts- und revisionssicher gilt das für die Vergabe im Bereich von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen. Dafür wird von den Mitgliedsgemeinden eine jährliche Umlage erhoben, aktuell 1,20 Euro pro Einwohner. Damit seien sämtliche Leistungen des Zweckverbandes abgegolten, betonte Benjamin Bursic.



Zweckverband treibt auch Steuern und Gebühren ein

Auch bei „Sammelbestellungen“ würde sich das lohnen. Wenn zum Beispiel zwei Gemeinden ein Feuerwehrauto mit gleicher Ausstattung bestellen, könnten entsprechende Rabatte ausgehandelt werden. Busic lockte mit einem weiteren „Zuckerl“, dem Forderungsmanagement. Gegen relativ geringe Bearbeitungsgebühren treibt der Zweckverband für die Gemeinden ausstehende Gelder wie Gewerbesteuer oder KITA-Gebühren ein. Bürgermeister Martin Höck und die Gemeinderäte nahmen die Ausführungen sehr wohlwollend zur Kenntnis. Über den Beitritt sowie Art und Umfang der Aufgabenübertragung wird in der nächsten Gemeinderatssitzung final beraten.