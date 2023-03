Große Herausforderungen: Albanienhilfe Weilheim bittet um Spenden

Von: Stephanie Novy

Teilen

Noizi und seine Schwester Valbona konnten durch die Unterstützung der Albanienhilfe Weilheim in einem Heim in Elbasan unterkommen. © Privat

Weilheim – Seit über 30 Jahren gibt es die Albanienhilfe Weilheim. Unzähligen Kindern und Jugendlichen konnte durch die Einrichtung im albanischen Elbasan ein geschützter Ort geboten werden. Doch die Albanienhilfe, die sich ausschließlich über Spenden finanziert, sieht sich mit sehr großen Herausforderungen konfrontiert. Es stehen dringende Baumaßnahmen an. Vorsitzender Claus Nitzinger sagt deutlich: „Es sind riesige Kraftanstrengungen notwendig, um all das zu meistern.“

Nitzinger zeigt sich dankbar gegenüber den Spenderinnen und Spendern, die dem Verein auch in schweren Zeiten die Treue halten. Doch diese Spenden allein reichen nicht aus, um für zusätzliche Aufgaben in den von der Albanienhilfe unterstützten Einrichtungen aufzukommen.

Wie wichtig diese Unterstützung jedoch ist, wird deutlich, wenn Nitzinger und seine Ehefrau Bärbel von den Schicksalen der Kinder und Jugendlichen erzählen. Auch Heimleiter Marsid Cerriku berichtet in einem Schreiben von zwei Geschwistern: Valbona (12) und Noizi (10). Cerriku erklärt, es sei „unvorstellbar, wo und wie sie gelebt haben“. Die Familie sei „mehr als kaputt“, die Mutter habe psychische Probleme und ihr 15-jähriger Sohn sei Autist.



„Die Kinder waren voller Läuse und da haben wir viel zu tun mit speziellen Shampoos und Duschmitteln, auch weil sie es nicht gewöhnt sind, sich zu waschen“, berichtet der Heimleiter. Zuhause habe es für die Kinder keine Dusche, keine Toilette und nichts zum Essen gegeben. Jetzt leben Valbona und Noizi in dem Heim in Elbasan. Ihr autistischer Bruder kommt wahrscheinlich in ein besonderes Heim.



Dank der Spenden, die der Albanienhilfe zugutekommen, kann Kindern wie Valbona und Noizi geholfen werden. Im Kindergarten, dem Kinderhaus, dem Mädchenwohnheim und dem Betreuten Wohnen kümmert man sich um die jungen Menschen. Von den Spenden werden unter anderem Kleidung, Schulsachen und Lebensmittel gekauft. Zudem muss das Personal vor Ort bezahlt werden. Neben dem Heimleiter arbeiten dort unter anderem Lehrkräfte, Psychologen, Tages- und Nachtmütter, Kindergärtnerinnen oder auch Küchenpersonal.



Nachdem die Gebäude teils schon recht alt sind, werden auch Renovierungen nötig. Claus Nitzinger nennt eine ganze Liste, was dringend getan werden müsste. Die Boiler haben ein Leck, die PV-Anlage braucht neue Isolationen, Dächer müssen neu gedeckt werden und die Anschaffung eines Dieselgenerators wäre wichtig, da es schwierig und teuer geworden ist, Pellets zum Heizen zu bekommen. Diese und noch weitere Dinge müssten dringend erledigt werden. Die Kosten sind allerdings enorm. Allein der Austausch des riesigen Wassertanks einschließlich Aus- und Einbau sowie neuer Pumpen kostet knapp 40 000 Euro. Geld, dass die Albanienhilfe momentan nicht zusätzlich im Budget hat. Claus und Bärbel Nitzinger hoffen deshalb, dass sie Menschen finden, die für den Verein spenden wollen. Besonders dankbar wären die beiden, wenn sich Unternehmen finden, die finanzielle Unterstützung anbieten können, da sie als recht kleiner Verein oft nicht bedacht würden.



Wer mehr über die Arbeit der Albanienhilfe Weilheim erfahren möchte, wird unter www.albanienhilfe-weilheim.de fündig. Spendenkonto:

Sparkassen Oberland

IBAN: DE38 7035 1030 0000 0253 61

Für eine Spendenquittung bittet der Verein bei der Überweisung um Angabe der Adresse.sn

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.