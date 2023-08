Großer Sandkasten mitten in der Weilheimer Innenstadt

Von: Stephanie Novy

Ein überdachter Sandkasten steht die Sommerferien über auf dem Kirchplatz. © Privat

Weilheim – Manch einem ist es vielleicht schon aufgefallen. Mitten in der Weilheimer Innenstadt steht ein großer Sandkasten. Dabei handelt es ich um ein Projekt des Amtes für Standortförderung, Kultur und Tourismus, initiiert vom Verschönerungsverein.

Auf 25 m2 können sich Kinder nun im Sand vergnügen – mitten auf dem Kirchplatz. Die ganzen Sommerferien über wird der Sandkasten dort stehen. Am Ende der Ferien wird er wieder abgebaut.



Den Antrag zu dem Projekt hatte der Verschönerungsverein in einer Stadtratssitzung gestellt. Bettina Pyko, erste Vorsitzende, erklärte damals in dem Antrag: „Ein Sandkasten in der Innenstadt macht Weilheim als familienfreundliche Stadt sichtbar. Er führt zu einer weiteren Belebung der Innenstadt, erhöht die Aufenthaltsqualität und ist ein weiteres Freizeitangebot in der Ferienzeit ohne Konsumzwang.“



Die Stadtwerke stellen dafür ihren von der Lesepause bekannten Pavillon zur Verfügung und übernehmen den Auf- und Abbau. Auch der Spielsand kommt von den Stadtwerken. Der Verschönerungsverein stellt das Sandspielzeug und übernimmt während der sechs Wochen die regelmäßige Pflege des Sandkastens.



Finanziert wird das Projekt aus dem Verfügungsfonds der Städtebauförderung. Die Kosten liegen bei knapp 3 900 Euro.