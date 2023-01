Großprojekte und Festivitäten: Gemeinde Polling hat einiges vor

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Pollings Bürgermeister Martin Pape. © Privat

Polling - Der Faschingsumzug im Februar, das Bezirksmusikfest im Juli, der Kulturtag und die Ettinger Festtage: Der Gemeinde Polling steht 2023 ein laut Bürgermeister Martin Pape „ereignisreiches Jahr“ ins Haus. Aber nicht nur im kulturell-gesellschaftlichen Bereich wird sich im Klosterdorf einiges tun. Auf der politischen Agenda stehen jedenfalls einige Großprojekte.

„Wir leben wieder. Es geht wieder weiter“, freut sich Pape auf die gesellschaftlichen Aktivitäten. Die Corona-Pandemie hatte das Vereinsleben auch in Polling massiv ausgebremst. Nicht so die Gemeindepolitik. Großprojekte wie der Neubau des Ettinger Feuerwehrhauses und der Hochwasserschutz wurden begonnen oder weiter geplant. Apropos Hochwasserschutz: Der wird laut Pape heuer ein „ganz großes Thema“ – „mit Fokus auf den Russengraben“. 2023 soll die Genehmigungs- und Ausführungsplanung festgezurrt werden, 2024 sollen dann erste Baumaßnahmen erfolgen. Die neue Verrohrung ist als Freispiegelleitung konzipiert. Mit den Grundbesitzern laufen bereits Verhandlungen. Zum Teil müssen Garagen abgerissen werden. Das erfordert Gutachten und eine detaillierte Beweissicherung. „Für die Garagen, die weg müssen, gibt es nach den Bauarbeiten eins zu eins Ersatz“, erklärt Pape.

Kleinere Maßnahmen sind in puncto „Hochwasserschutz“ zudem im Süden Pollings am Tiefenbach mit einer Dammkronenerhöhung und am Rettenbach mit einer Drosselung geplant. Der gesamte Hochwasserschutz wird mehrere Millionen Euro verschlingen – „aber wir müssen was tun“, sieht Pape keine Alternative.



Ein weiteres Großprojekt ist die Erweiterung des Kindergartens. Die Planungen laufen schon seit mehreren Jahren. Nun soll endlich die Umsetzung erfolgen: „Ich hoffe, dass dieses Jahr der Spatenstich erfolgen kann“, so Pape. Die Planung sei noch einmal „deutlich abgespeckt“ worden. Der künftige Anbau soll als reines Krippenhaus dienen, während im Bestandsbau die vier Kindergartengruppen untergebracht werden sollen. Für den Hort steht die Gemeinde laut Pape „in guten Verhandlungen“ bezüglich eines ausgelagerten Standorts. Der Rathauschef möchte noch keine Details bekannt geben – nur so viel: „Es wird eine super Lösung.“



Ebenfalls beschäftigen wird den Pollinger Gemeinderat in diesem Jahr das Projekt „Bauhofneubau“. Eine gemeinsame Planung mit der Nachbargemeinde Peißenberg, die zwischenzeitlich in Erwägung gezogen wurde, wird es nicht geben. „Peißenberg ist für uns einfach zu weit weg“, erklärt Pape. Nun wird mit der Straßenmeisterei des Staatlichen Bauamts nach einer gemeinsamen Lösung gesucht. Warum ein Bauhofneubau in Polling notwendig ist? Momentan sind die Gerätschaften auf mehrere, zum Teil weit auseinanderliegende Standorte verteilt. Das macht den Betrieb schwierig und aufwendig. Pape spricht scherzhaft von den „vereinigten Hüttenwerken“.



Und wie sieht es haushaltstechnisch in Polling aus? „Finanziell geht es uns nicht schlecht, aber wir müssen natürlich trotzdem auf den Geldbeutel schauen“, mahnt Pape. Die Gemeinde wird wohl bald die 4 000-Einwohner-Grenze knacken – auch wenn sich laut Pape bei der allgemeinen Bautätigkeit ein „Knick“ abzeichnet. Gewünscht ist eine Siedlungspolitik mit Sozialfaktor. Das heißt, dass sich auch junge, einheimische Familien das Wohnen in Polling leisten können sollen. Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans soll auf ein, wie es Pape nennt, „maßvolles Wachstum“ ausgerichtet sein. „Wir dürfen unsere Gemeinde in der Entwicklung nicht behindern – jedoch ohne zu explodieren.“



Das Wachstum erfordert wiederum Anpassungen bei der Infrastruktur. Pape spricht von einer „zukunftsorientierten Gemeinde“ mit Breitbandausbau („Da hoffen wir auf einen Eigenausbau von Anbietern“) und Nachhaltigkeitsprojekten, wie eine mögliche Dorfheizung.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.