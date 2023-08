Stadt Weilheim ruft Fotowettbewerb zum Thema begrünte Dächer, Fassen und Höfe aus

Von: Stephanie Novy

Bei einem Fotowettbewerb der Stadt Weilheim geht es um begrünte Dächer, Fassaden und Höfe. © Symbolfoto: PantherMedia/josekube

Weilheim – Die Stadt Weilheim ist auf der Suche nach guten Beispielen für Dach-, Fassaden- oder Hofbegrünung im Gemeindegebiet. Dazu gibt es einen Fotowettbewerb.

Wer schon ein solches Projekt verwirklicht hat, kann Fotos davon an die Stadt schicken. Auf der Webseite und in eventuell in einer Ausstellung werden die Fotos präsentiert und prämiert.



Wie Bürgermeister Markus Loth in einer Mitteilung erklärt, sprechen zahlreiche Gründe für die Begrünung von Gebäuden und Höfen:



• Klimaanpassung durch Schutz vor Überhitzung



• Regenrückhaltung



• Steigerung der Artenvielfalt



• allgemeines Wohlbefinden



Wer also seine Fläche(n) begrünt und dadurch vielleicht vormals öde Flächen in (Kleinst-) Biotope mit viel Biodiversität verwandelt hat, ist aufgefordert, Fotos davon an die Stadt zu schicken. Die Begrünung darf nicht nur temporär sein, also mit Pflanztrögen oder Blumenkästen bestückte Dachterrassen etc., sondern muss dauerhaft angelegt sein.



Die besten Beispiele werden auf der Webseite veröffentlicht. „Sollten genügend Beispiele eingehen (mindestens zehn), planen wir eine Ausstellung im Stadtmuseum oder im Rathaus“, so Bürgermeister Loth. Außerdem gibt‘s noch ein kleines Zuckerl: Die Einsendenden der drei schönsten Projekte erhalten eine ökologische Staudenmischung im Balkonkasten. Einsendeschluss ist der 30. September.



Teilnahmebedingungen:



• Maximal vier digitale Farbfotos im Querformat aus verschiedenen Blickwinkeln (gerne auch „vorher – nachher“)



• Fotoformat: Mindestens 1 200 Pixel in der Breite



• Keine erkennbaren Personen oder Nachbargebäude aufgrund des Datenschutzes



• Die Rechte an den Fotos müssen beim Teilnehmenden liegen. Mit Abgabe der Fotos werden die unbeschränkten Nutzungsrechte der Stadt Weilheim übertragen



• Angaben zum Projekt (Anschrift, Maßnahme, Bepflanzung, Nutzung)



• Das Projekt muss im Gemeindegebiet Weilheim liegen



• Für die Ausstellung: Ausdruck der Fotos auf DIN A4 quer



• Ausfüllen des Teilnahmeformulars und unterschrieben versenden an: klimaschutz@weilheim.bayern.de mit dem Betreff: „Fotowettbewerb Stadtbegrünung“. Das Formular steht auf der Webseite der Stadt Weilheim zum Download zur Verfügung.