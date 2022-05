Endlich wieder Grüne Sonne auf dem Hohenpeißenberg: 2x2 Tickets zu gewinnen

Von: Rasso Schorer

Eine lange Zeit des Wartens haben alle hinter sich gebracht, die der nächsten Grünen Sonne entgegenfiebern. Am 25. Juni wird diese Geduld belohnt und mit etwas Glück gleich doppelt: Der Lechkurier/Kreisbote verlost 2x2 Tickets. © Grüne Sonne

Hohenpeißenberg – 2020 keine Grüne Sonne, 2021 auch nicht – die Gründe sind bekannt. Aber 2022, am 25. Juni, da klappt‘s. Der Andrang auf die Karten ist groß – der Lechkurier/Kreisbote verlost ab sofort 2x2 der begehrten Tickets.

Nach zwei Jahren, in denen die Macher sich zurückhalten mussten, sprudeln nun die Kreativität und die Vorfreude. Organisator Phil Falkner verspricht einige Überraschungen beim Drumherum, zum Beispiel der Deko. Mehr verraten will er noch nicht, der Wow-Effekt soll die Besucherinnen und Besucher erst beim Betreten des Geländes auf dem Hohen Peißenberg so richtig packen. Klar sei: „Wir wollen jedes Jahr einen draufsetzen.“



Wie dieses Jahr die Deko aussieht? Das ist noch ein Geheimnis. Klar ist aber: Wer Tickets für die Grüne gewinnen will, probiert sein Glück bei unserer Verlosung. © Grüne Sonne

Das gilt auch für das Line-Up. Alles andere als Einheitsbrei sei da angesagt, freut sich Falkner über die elektronischen Szenegrößen, die ihre Zusage gegeben haben. Tiga aus Kanada, Technasia aus Hongkong beziehungsweise Frankreich und reihenweise namhafte internationale Acts mehr haben sich angekündigt – der Ruf des Rigis hallt bis in alle Ecken der Welt.

Online sind sämtliche Tickets weg, auch an jenen Vorverkaufsstellen in der Region, die noch welche haben, ist ein Ende in Sicht. Die Bestände beim Löwenhof Schongau, Autohaus Heuberger Füssen und Bern­beuren, Engel Haardesign in Murnau, Sonnendeck in Weilheim und Rigi Alm in Hohenpeißenberg schmelzen dahin. „Die Resonanz ist sehr gut“, freut sich Falkner.



Grüne Sonne 2022: Große Verlosung

Deshalb: Wer über 18 Jahre alt ist und seine Chance bei unserem Gewinnspiel ergreifen will, füllt bis Freitag, 3. Juni, das Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Grüne Sonne“ aus. Die Gewinnerinnen oder Gewinner erhalten ihre Tickets direkt per E-Mail. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.