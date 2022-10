Grundschule St. Johann in Peißenberg bekam ein neues Klettergerüst

Von: Bernhard Jepsen

Trotz Regenwetter fleißig am Klettern: Die Schüler und Schülerinnen der 4a mit (v.li.) Sparkassendirektor Eugen Trautmann, Monika Proske, Matthias Igerl, sowie Bauhofleiter Roman Bals und dessen Stellvertreter Hermann Deutschenbaur. © Jepsen

Peißenberg – Über ein neues Klettergerüst dürfen sich die Kinder der St. Johann-Grundschule freuen. In den Sommerferien hat der gemeindliche Bauhof neben dem Hartplatz anstelle der kaputten Reckstangen eine moderne Kletter- und Spielanlage aufgebaut.

Bei der Auswahl des Klettergerüsts wurden die Kinder basisdemokratisch beteiligt. Im Lehrerkollegium hatte man eigentlich ein anderes Modell ins Visier genommen, doch die Schulkinder hatten das letzte Wort. Das Klettergerüst, so betont Schulleiter Matthias Igerl, sei für die Schüler und Schülerinnen „superwichtig“. An der Anlage könnten sie in den Pausen ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben. „Die Kinder sind dann im anschließenden Unterricht viel ausgeglichener“, konstatiert Igerl. Das würde auch die Arbeit der Lehrkräfte erleichtern. Finanziert wurde das knapp 10 000 Euro teure Klettergerüst zum großen Teil über den Förderverein der Grundschule, der die entsprechenden Mittel über Mitgliedsbeiträge, Spenden und Kuchenverkäufe bei Schulfesten generiert: „Über die Corona-Zeit hat sich da einiges angesammelt“, berichtet Fördervereinsvorsitzende Monika Proske. 1 500 Euro hat zudem die Sparkasse Oberland beigesteuert. „Wir unterstützen nachhaltige Projekte – und das Klettergerüst ist eine tolle Sache“, erklärt Carolin Kriegisch, die Leiterin für Kommunikation bei der Sparkasse Oberland.

