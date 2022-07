Gymnasium Weilheim: 23 Abiturienten schaffen Traumnote

Von: Bianca Heigl

Teilen

Die Preisträger des Abiturjahrgangs 2022. © Heigl

Weilheim/Landkreis – Es war fast wie in alten Zeiten: Mit Vertretern des öffentlichen Lebens, Eltern und Angehörigen feierten die Abiturienten des Gymnasiums Weilheim ihren Abschluss heuer wieder in der Jahnhalle. Es gab viel Musik, ernste und heitere Reden und eine Vielzahl an Sonderpreisen, die an den Jahrgang 2022 verteilt wurden.

Eines war jedoch wahrscheinlich noch nie da: Ganze neun Abiturienten schafften heuer am Gymnasium Weilheim die Traumnote 1,0. Und damit nicht genug: weitere 14 blieben beim Notenschnitt unter 1,5, was wohl jede Tür zur Berufswahl öffnen wird. Nach dem Abiturgottesdienst wurden diese wie alle anderen Absolventen bei der großen Abiturfeier in der Jahnhalle feierlich verabschiedet. Als Moderator führte Studiendirektor Stephan Schwertl durch den kurzweiligen Nachmittag. Nicht fehlen durfte am Gymnasium Weilheim natürlich ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit der Irish Folk-Formation Rowan Tree Hill sowie der Abiturientencombo mit Marie Kuhar, Lukas Fendt, Tom Guzsvàny und Sebastian Meyer, die für beschwingte Zwischentöne sorgten.

„Diese Generation, die so viel mitgemacht hat, ist unsere Zukunft“, blickte Wolfgang Taffertshofer, stellvertretender Landrat, hoffnungsvoll in die Zukunft, da sich die Absolventen trotz Corona die Schneid nicht hatten abkaufen lassen. Mit einem sehr herzlichen, persönlichen Grußwort gratulierte Weilheims Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock den Absolventen. Als Ratschlag gab sie ihnen mit auf den Weg: „Seien Sie neugierig!“ Neben Glückwünschen und Dankesworten hatte die Elternbeiratsvorsitzende Bianca Heigl hatte auch einen Tipp im Gepäck: „Solltet ihr beabsichtigen, Hochschulsport zu betreiben, bitte nicht rhythmische Sportgymnastik in der Mensa, Turnen mit der Keule im Klassenzimmer oder Ping Pong auf den Gängen. An Universitäten gibt es dafür spezielle Gebäude, sogenannte Turnhallen.“ – ein Seitenhieb an den Landkreis, der die Turnhallenmisere des Gymnasiums immer noch nicht beseitigt hatte und jüngst sogar die Pläne für eine 2+1-Halle zurücknahm und stattdessen nur zwei Hallen bauen will (wir berichteten).



Für die Abiturienten ergriffen Paula Enders und Fabian Hruschka das Wort. Letzterer hatte in seinem pointenreichen „Referat“ kurzerhand das Wort „Lehrer“ durch „Hausaufgabe“ ersetzt, was ihm einige schärfere Anspielungen auf die Pädagogen möglich machte. So stellte er etwa fest: „Die Hausaufgabe ist weiblich, weil sie nervt!“ Auf die Bewertung des Referats durch Enders musste er warten, weil diese ihren Notenwürfel vergessen hatte und auch nochmal in sich gehen wollte – ein Satz, der während der Schulzeit scheinbar oft gefallen sein muss.



Die Sonderpreise des Vereins der Freunde und Förderer des Gymnasiums Weilheim verlieh Ex-Schulleiter Hermann Summer. Ausgezeichnet für ihr außergewöhnliches Engagement für die Schulgemeinschaft wurden heuer Antonia Siebel (in Abwesenheit) und Jan Spiegler. Schulleiterin Andrea Pauline Martin bezeichnete in ihrer Ansprache Abschlussprüfungen als letztes Kapitel der Schulgeschichte. In ihrem „Epilog“ reflektierte sie über das vergangene und betonte, dass gymnasiale Bildung mehr sei als reine Wissensvermittlung. Vielmehr gehe es auch um Demokratie, Solidarität und Respekt, kulturelle und ethische Kompetenzen. „Und das alles steht leider nicht im Zeugnis“, so Martin.

Die Preisträger

Für die Abiturienten gab es diverse Auszeichungen: Preise der Sparkasse Oberland (Notendurchschnitt 1,0) gingen an Antonia Siebel, Eileen Atlas, Noah Misgeld, Fabian Hruschka, Johannes Braun, Franziska Schuch, Leon Schulz, Marie Kuhar, Lukas Finsterwalder. Für einen Notendurchschnitt von 1,1 bis 1,3 gingen die Preise des Elternbeirats an Mohammed Sfaya, Lena Weinreich, Celine Hey, Joel Fahrbach, Simeon Remlinger, Amelie Banghard, Leo Schaur, Paula Enders, Nicola von Fabeck. Den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker erhielten Eileen Atlas, Lukas Finterwalder und Johannes Braun, den Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft Leon Schulz, den Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung Lukas Finsterwalder und die Ehrennadel des Deutschen Verbandes der Altphilologen Noah Misgeld für Latein und Joel Fahrbach für Griechisch.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.