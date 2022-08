Gymnasium Weilheim: 24 000 Euro bei Run for Peace gesammelt

Von: Bianca Heigl

Die Freude war riesig bei Ingeborg Bias-Putzier vom Netzwerk Asyl im Oberland (li.) sowie Christian Walch (2.v.re.) und Matthias Birzle (hinten re.) von den SOS-Kinderdörfern, als ihnen die Schüler der Klasse 5d die Spendenschecks überreichten. Mit im Bild Michael Scharbert (hinten li.) von der erweiterten Schulleitung und stellvertretender Schulleiter Jan Wolthuis (hinten Mitte). © Heigl

Weilheim – Selbst die für die Durchführung verantwortlichen Lehrkräfte konnten ihren Augen kaum trauen: Der Run for Peace, zu dem vom 7. April bis zum 3. Juni aufgerufen war, erbrachte die fantastische Spendensumme von 24 000 Euro, die nun an die begünstigten Organisationen übergeben werden konnte.



Den Anfang machten am 7. April zwei fünfte Klassen auf dem Marien- und Kirchplatz. Hier drehten sie, begleitet von Lehrern und sogar Schulleiterin Andrea Pauline Martin, die ersten Runden für den Frieden. Das Prinzip des Laufs: Jeder Teilnehmer sucht sich private Sponsoren, die einen Betrag pro gelaufene Runde bezahlen.

Und das wurde für manche Eltern, Großeltern und andere Sponsoren offensichtlich ein teurer Spaß. Denn insgesamt erliefen die Kinder im Alter von elf bis 17 Jahren im Sportunterricht und privat 24 000 Euro! Der Abschlusslauf fand am Freitag vor den Pfingstferien auf dem Schulgelände statt und wurde von zahlreichen Lehrern und der Elternvertretung begleitet. Im Beisein von stellvertretendem Schulleiter Jan Wolthuis und Michael Scharbert von der erweiterten Schulleitung, der den Lauf zusammen mit den Kolleginnen Heike Pflieger und Susanne Kraus organisiert hatte, konnten nun Schüler der Klasse 5d die symbolischen Schecks verteilen.



Die Wahl fiel auf eben diese Klasse, weil sie den höchsten Geldbetrag im Vergleich der Klassen beisteuerte. Über 10 000 Euro durfte sich das SOS-Kinderdorf freuen, von dem neben Christian Walch, der auch als Schulsozialpädagoge tätig ist, auch Bereichsleiter Matthias Birzle anwesend war. Sie werden das Geld aufteilen auf die Brückenklasse für ukrainische Kinder am Gymnasium und die deutschlandweite Ukrainehilfe der SOS-Kinderdörfer. 9 000 Euro erhielt das Netzwerk Asyl im Oberland, von dem Ingeborg Bias-Putzier anwesend war. Hier wird das Geld für die Flüchtlingsarbeit ebenfalls bestens gebraucht. Der Rest in Höhe von 5 000 Euro geht an Ärzte ohne Grenzen, die bei der Scheckübergabe nicht anwesend waren.

